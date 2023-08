Vicenza: centri estivi 2023, contributi agli organizzatori

Pubblicato l’avviso per contributi agli organizzatori – Vicenza: centri estivi 2023

La giunta comunale ha fissato i criteri per l’assegnazione dei contributi rivolti ai gestori dei centri estivi 2023, programmati dal 12 giugno al 9 settembre, rivolti a bambini e ragazzi da 9 a 17 anni.

“I centri estivi sono un importante attore educativo

e un alleato prezioso della nostra comunità – commenta l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -.

Le proposte sono di valore, si rivolgono a tutti e tutte.

Inoltre cercano di agevolare la partecipazione di famiglie e bambini con bisogni educativi speciali o difficoltà socioeconimiche.

Anche quest’anno, quindi, cerchiamo di aiutare il servizio dei gestori con una seria distribuzione di risorse statali che tiene conto di criteri riconosciuti, che valutano la serietà, la durata, l’inclusività del lavoro svolto”.

L’avviso pubblicato nel sito del Comune prevede che le domande possano essere presentate entro il 22 settembre.

Il punteggio viene attribuito in base al numero dei frequentanti ciascuna settimana.

I criteri oggetto di valutazione saranno

la fascia d’età del frequentante,

la fascia oraria di frequenza (mezza giornata o intera),

se è prevista la fruizione o meno del servizio mensa.

Verrà attribuito un punteggio anche per ciascun minore certificato residente a Vicenza o proveniente da organizzazioni o comunità di accoglienza con sede a Vicenza e con frequenza gratuita.

Sono in tutto 31 le iniziative ludiche, sportive e culturali

contenute nel progetto dal titolo “Giocare insieme” e realizzate dall’amministrazione in collaborazione con 26 enti tra società sportive e associazioni cittadine. Come ogni anno, per andare incontro alle famiglie e agevolare forme di mobilità sostenibile, in ogni circoscrizione è presente almeno un centro estivo.

Per arricchire l’offerta formativa alcune proposte sono state predisposte in collaborazione con

l’amministrazione da Gallerie d’Italia,

Confindustria Vicenza

Il Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta.

Fonte Comune di Vicenza

Vicenza: centri estivi 2023, contributi agli organizzatori