Valdagno: palazzetto dello sport, lavori in corso per oltre 3 milioni di euro

Nardin: “Un restyling per sicurezza e maggiore comfort.” – Valdagno: palazzetto dello sport, lavori in corso per oltre 3 milioni di euro

Lavori in corso al palazzetto dello sport di Valdagno dedicato a Gino Soldà.

Sono entrati nel vivo gli interventi di manutenzione straordinaria programmati dalla Provincia di Vicenza, proprietaria dello stabile, per un importo di 3.090.000 euro provenienti dal Pnrr.

Due, nel dettaglio, gli interventi previsti:

il primo, attualmente in corso, riguarda la parte sismica per un importo di 2.400.000 euro ;

; il secondo, che inizierà non appena saranno conclusi i lavori sismici, riguarda il rifacimento controsoffitto e lucernari per un importo di 690.000 euro.

“Mettiamo a nuovo un palazzetto a servizio non solo delle scuole, ma anche della comunità -afferma il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin – una struttura ampiamente utilizzata, anche per attività agonistica e con presenza di pubblico.

Per questo vogliamo sia sicura e confortevole, prevedendo, oltre a un intervento sulla struttura, anche il rifacimento della pavimentazione di palazzetto, palestra al piano interrato e palestra di roccia.

Un restyling che, siamo certi, sarà apprezzato dai tanti fruitori.”

I lavori termineranno,

secondo cronoprogramma e a scanso di imprevisti, nel settembre del 2024, momento a partire dal quale il palazzetto tornerà a disposizione.

Nel frattempo le associazioni sportive troveranno ospitalità in altre strutture del territorio, grazie ad un dialogo costruttivo e alla collaborazione di tutti gli attori in campo, dalla Provincia di Vicenza al Comune di Valdagno alle società sportive stesse.

“Un lavoro molto impegnativo,

ma che guarda alla sicurezza, all’efficienza e al futuro dell’impianto.

Sottolineano il sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi e il consigliere con delega allo sport Franco Visonà-.

La lunga chiusura dovuta ai lavori porterà inevitabilmente dei disagi, ma in questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con le società sportive che ne utilizzavano gli spazi e trovato le soluzioni che consentiranno di dare continuità alle attività sfruttando le altre palestre della città.

Un ringraziamento va quindi alla Provincia per questo importante investimento e alle associazioni che saranno costrette per un po’ di tempo a ‘giocare fuori casa’, ma che hanno dimostrato un grande spirito di collaborazione.

Alla ripresa della stagione terremo comunque monitorata la situazione per verificare eventuali problemi o aggiustamenti da fare”.

“Grazie ai fondi del Pnrr stiamo realizzando 15 interventi nel vicentino.

Questo per un totale di oltre 34 milioni di euro -sottolinea il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Davide Berton.

Altri lavori li stiamo facendo con fondi della Provincia per ulteriori 25 milioni di euro.

Un impegno sia dal punto di vista economico che organizzativo, per questo devo ringraziare gli uffici provinciali che hanno sempre garantito piena operatività.”

Gli interventi

L’intervento di adeguamento sismico interessa l’intero complesso edilizio con l’obiettivo di ottenere un indice di sicurezza sismica pari a 1, che significa che l’edificio ne uscirà “attualizzato” alle nuove norme sulle costruzioni.

Vengono consolidate le diverse parti migliorando la loro capacità di resistere agli effetti del sisma: collegamenti trasversali delle fondazioni, controventi metallici nella zona ingresso, applicazioni di fasciature in fibra di carbonio galvanizzato su pilastri e travi e archi del palazzetto.

Accanto alle opere di natura strutturale, vengono realizzate anche tutte le opere finalizzate a ripristinare gli impianti e quelle necessarie di finiture connesse alla loro realizzazione:

rifacimento della pavimentazione del palazzetto,

rifacimento della pavimentazione della palestra al piano interrato

rifacimento della palestra di roccia per le attività sportive.

Concluso il primo intervento inizierà il secondo,

cioè la sostituzione dell’attuale controsoffittatura e dei serramenti dell’arena del palazzetto (finestre e lucernari) che attualmente presentano segni di vetustà e degrado e, riguardo i serramenti, anche problemi di tenuta all’acqua.

Sono previsti anche lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura.

Nel dettaglio, verrà realizzato un nuovo controsoffitto modulare fonoassorbente, con caratteristiche antipallone e anticaduta, nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia pubblica e antisismica.

Verranno sostituiti i lucernari con nuovi in alluminio e verranno sostituiti anche i 12 serramenti laterali in alluminio sopra le tribune.

Sostituiti con nuovi serramenti motorizzati e apribili a vasistas che prevedono l’impiego di profilati in lega di alluminio a taglio termico.

Garantendo quindi isolamento e resistenza meccanica.

Fonte Provincia di Vicenza Ufficio Stampa