Schio: nuova luce per la palestra della scuola Don Milani di Cà Trenta

Fra una quindicina di giorni gli alunni della primaria “Don Milani” di Ca’ Trenta torneranno a scuola e troveranno una palestra rinnovata nella parte dell’illuminazione. Nei giorni scorsi, infatti, si è concluso un intervento di sostituzione dei vecchi fari con 14 lampade led a basso consumo.

Nello specifico il nuovo impianto consente di passare da 140 lux medi a 300 per una migliore illuminazione di tutta la palestra. Non solo: in questo modo si sono ridotti i consumi da 9000 kilowattora a 2000 kilowattora anno. «Con questo intervento ottimizziamo ulteriormente la qualità degli spazi scolastici a disposizione dei bambini e delle bambine che frequentano le nostre scuole – commenta il Sindaco Valter Orsi – Oltre ad avere una palestra più luminosa, con questa sostituzione avremo un risparmio di gestione del 70%».

«Altri interventi sulle scuole e sugli immobili pubblici sono previsti grazie alle risorse del bando Green Communities e ai fondi BIM – conclude Orsi -. Si tratta di una serie di interventi che già compongono il grande progetto energetico che presenteremo a breve alla città, un progetto che porterà la nostra Schio a un livello di autonomia energetica».

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 25 agosto 2023

