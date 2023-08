Medicina di base a Marano Vicentino: prosegue la positiva riorganizzazione dei servizi

Marano Vicentino: prosegue positivamente la riorganizzazione dei servizi di medicina di base a Marano Vicentino.

Di recente, la dottoressa Paola Pietribiasi è andata in pensione ed è stata temporaneamente sostituita da parte dell’Ulss7 Pedemontana con la dottoressa Valentina Ruaro.

“La medicina di gruppo San Lorenzo, che questa Amministrazione comunale ha promosso, dotandola di nuovi ambulatori, continua a dare buoni risultati. Buoni risultati per quanto riguarda il servizio all’utenza”, spiega il Sindaco, Marco Guzzonato. In particolare, hanno aumentato il numero massimale dei loro assistiti i medici Lorenzo De Zen (da 800 a 1.200). Daniela Crosara (da 650 a 1000) e Francesco De Marco (da 1000 a 1.200). Così le persone maranesi che gli scorsi anni sono state costrette a scegliere un medico fuori dal Comune – a causa dei pensionamenti o della chiusura dell’attività di altri professionisti -, possono ora fare richiesta per poter tornare a essere assistite in paese.

Inoltre, ha riaperto il 21 agosto, dopo le ferie estive, il Centro prelievi che, grazie alla disponibilità dei medici e alla collaborazione tra questi, il Comune e la cooperativa Mano Amica di Schio, offre ora un ampliamento del servizio. Ampliamento per poter dare risposte più rapide all’utenza fragile. Sono infatti aumentate le ore di prenotazione dei prelievi, da 6 a 7 ore settimanali, mentre restano 6 le ore settimanali in cui sono effettuati i prelievi.

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino (VI)