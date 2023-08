Giannitessari vola in Business Class con Lufthansa

L’azienda vitivinicola di Roncà vola in Business Class con il suo Chardonnay, unica etichetta italiana selezionata dai wine experts di Lufthansa per la carta vini di agosto e settembre 2023

Giannitessari raggiunge un nuovo traguardo

rappresentando l’eccellenza dei vini italiani con il suo Chardonnay Bianco Veneto IGT nelle tratte aeree Lufthansa tra Europa e Stati Uniti d’America.

Il bianco della realtà vitivinicola di Roncà (Verona), infatti, è l’unico vino italiano proposto in degustazione per i mesi di agosto e settembre 2023 ai passeggeri della Business Class di Lufthansa, principale compagnia aerea tedesca e tra le maggiori al mondo per numero di passeggeri trasportati.

Durante un volo intercontinentale

l’esperienza di degustazione si trasforma: a un’altitudine che può raggiungere dodicimila metri il senso del gusto e dell’olfatto si comportano diversamente rispetto alle normali circostanze sulla terra. Per questo Lufthansa affida la selezione dei vini a un team di nove degustatori professionisti, tre dei quali riconosciuti con il titolo di Master of Wine, massimi esperti del mondo del vino, dalla viticultura all’enologia fino agli aspetti commerciali e di marketing.

Per garantire l’elevata qualità di degustazione

i wine experts prediligono vini dal carattere forte e dal gusto deciso, capaci di preservare la loro integrità anche ad alta quota.

È il caso dello Chardonnay Bianco Veneto IGT di Giannitessari, scelto durante un blind tasting di etichette selezionate per gli importanti punteggi ottenuti, valutate secondo i parametri di colore, consistenza, struttura, corpo e persistenza gustativa rapportati all’esperienza di degustazione in quota.

Monovarietale da uve chardonnay coltivate nella Val d’Alpone, in Lessinia, dopo la vendemmia manuale le uve sono sottoposte alla fermentazione in acciaio a temperatura controllata, così da preservare gli aromi varietali. Il vino, quindi, affina per i successivi sei mesi in botti di rovere.

Lo Chardonnay si presenta di colore giallo paglierino acceso e rivela al naso aromi di frutta tropicale, mentre in bocca sorprende per la piacevole acidità, bilanciata da una nota sapida.

La scelta di Lufthansa conferma l’apprezzamento internazionale per l’eccellenza enologica dell’azienda Giannitessari, che negli ultimi dieci anni ha potenziato la distribuzione estera consolidando la propria presenza in oltre 25 Paesi.

Ufficio Stampa Studio Cru – Giulia Tirapelle – Anita Bonani