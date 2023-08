Baxi: comunicato del Sindaco Elena Pavan

Questa mattina ho avuto un lungo incontro con l’amministratore delegato di Baxi, Alberto Favero.

Un appuntamento necessario per fare chiarezza

sui passaggi che si sono succeduti e sulle dichiarazioni da lui pronunciate in seguito al Consiglio comunale dello scorso 27 luglio.

Ritenevo doveroso confrontare la posizione che ha dichiarato e sempre mantenuto prima del Consiglio comunale, relativa allo stretto collegamento tra l’approvazione dell’accordo di programma con le ditte Baxi-Pengo e il mantenimento dei posti di lavoro, con le sue dichiarazioni successive. In particolare, l’anomalia dell’urgenza espressa nei mesi scorsi con quella che sembra una maggiore disponibilità attuale.

Ne è emerso un quadro ancora indefinito.

Mi ha spiegato che alla metà del mese di settembre incontrerà i vertici della casa madre, in Olanda, per verificare con loro le determinazioni e la programmazione per la sede di Bassano. Chiederà altro tempo, per valutare soluzioni alternative; per avere ulteriori elementi di analisi dovremo attendere la fine del mese di settembre.

Ad oggi appare quindi prematuro convocare un tavolo di confronto con le parti in causa: resta la volontà, da parte mia, ma lo farò quando ci sarà maggiore chiarezza.

Questo non significa che rimarremo fermi:

per lunedì pomeriggio convocherò un incontro con i capigruppo consiliari, per aggiornarli sulla situazione, ed ho già manifestato il mio desiderio di confrontarmi con la sede olandese del gruppo.

Per noi, lo abbiamo sempre detto,

la priorità è data dalla salvaguardia dei posti di lavoro, dalla tenuta del tessuto sociale, dalla opportunità data alle famiglie e ai cittadini di lavorare, vivere e crescere nel nostro territorio. Vale per la questione Baxi e per il suo indotto, in nome dei quali faremo ogni azione necessaria e dialogheremo con ogni soggetto in grado di imprimere un apporto costruttivo, vale in generale.

Bassano del Grappa, 25 agosto 2023

Fonte Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa