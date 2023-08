B.Motion Teatro: ultima giornata dedicata alla drammaturgia contemporanea

Domenica 27 agosto gran finale per B.Motion Teatro con 3 eventi a partire dalle 17.30

ULTIMA GIORNATA DEDICATA AL TEATRO CONTEMPORANEO CON GLI SPETTACOLI DI GIANAMARIA BORZILLO E SERGI CASERO E L’APPUNTAMENTO CONCLUSIVO CON LA DRAMMATURGIA TEDESCA

Ultima giornata per B.Motion Teatro,

la sezione di Operaestate Festival dedicata alla drammaturgia contemporanea, portando in città quanto di più nuovo si muove sul panorama della scena nazionale.

La giornata inizia alle ore 17.30 nella Sala degli Specchi al Palazzo Sturm, con l’ultimo incontro in prima nazionale del focus dedicato alla drammaturgia tedesca, in collaborazione con Goethe-Institut Mailand e Marsilio editore.

Per l’occasione le tre attrici del progetto Leda Kreider, Federica Rosellini e Matilde Vigna leggeranno uno degli ultimi e più famosi progetti teatrali di Nino Haratischwili.

Una pièce che si svolge in una villa signorile in una qualche parte del mondo, durante una guerra civile. Nessuno sa dove sia il generale, padrone di casa, capo dello stato.

Anche tutto il personale è fuggito, tranne la vecchia cuoca, la governante e una giovane domestica.

Tagliate fuori dal mondo, le tre donne sono in balia di loro stesse. In breve tempo si sviluppa una lotta di potere tra di loro, dove la più giovane, diventa un giocattolo nelle mani delle altre.

Si prosegue poi alle 19.00 al CSC San Bonaventura

con Under the influence, primo spettacolo da regista di Gianmaria Borzillo, Menzione Speciale della Biennale College Teatro – Registi Under 30, con Elena Giannotti e Matteo Ramponi.

Under the influence, liberamente ispirato a A woman under the influence di John Cassavetes, è il tentativo di ricostruzione dopo un crollo.

Ricostruire un attimo di splendore, l’acme lontana che rappresenti un risveglio per questi personaggi dormienti e in conflitto col vuoto che li abita.

Lo spazio attorno non è che la proiezione di un paesaggio interiore, e il ritmo ordinario dell’azione è l’espressione di un invisibile, di uno stato sconosciuto.

I soggetti in scena non sono liberi, non hanno scelto il luogo in cui nascere né il nome e il loro esistere, già in partenza ha un segno. Cosa manca? Come trovare uno spazio di libertà?

Gran finale alle 21.30 al Teatro Remondini,

con lo spettacolo in prima nazionale El pacto del Olvido di Sergi Casero.

El Pacto del Olvido è un monologo teatrale che indaga il silenzio storico sulla guerra civile e sul regime di Francisco Franco in Spagna, la sua trasmissione intergenerazionale e i suoi effetti su coloro che sono nati dopo la dittatura.

Attraverso una narrazione autofiction, che combina esperienze personali, testimonianze e documenti raccolti durante la ricerca, la performance sostiene il valore della raccolta di prospettive diverse attraverso la memoria e la storia orale, evidenziando i margini del silenzio collettivo, mettendo in discussione le narrazioni “ufficiali” della storia.

La ricerca prende spunto dalla legge di amnistia del 1977, nota anche come “Il patto dell’oblio”, approvata dopo la morte del dittatore Francisco Franco, che attualmente impedisce l’indagine giudiziaria sui crimini commessi durante i suoi 40 anni di dittatura.

Questa amnesia istituzionalizzata continua ad avere conseguenze nella società spagnola, lasciando una storia nazionale incompleta.

Dopo qualche giorno di pausa, Bmotion riprende con la musica dal 30 agosto al 2 settembre!

A causa della ridotta capienza degli spazi, si consiglia la prenotazione. Info e biglietti: Biglietteria del festival, Via Vendramini 35, Bassano del Grappa – 0424524214.

Tutto il programma su: https://www.operaestate.it/it/festival/bmotion/danza

