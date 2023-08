Associazione Brain Traumi Cranici: cena solidale sotto le stelle

Festeggia i suoi primi 30 anni l’Associazione Brain Traumi Cranici odv con la cena solidale sotto le stelle.

L’appuntamento è mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 19 nella prestigiosa cornice di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (VI).

Cena solidale sotto le stelle per i 30 anni di Brain

Le quote di partecipazione contribuiranno alla realizzazione del progetto “Rocca Lab”

“Quanto raccolto con le quote di partecipazione –

spiega la presidente di Brain, Edda Sgarabottolo – sarà destinato al progetto Rocca Lab.

Si tratta di una serie di nuovi spazi dedicati alla riabilitazione cognitiva di persone colpite da gravi lesioni cerebrali acquisite, che saranno realizzati, previa ristrutturazione dell’edificio, nella parte oggi ancora non utilizzata della Rocca, ossia la comunità di Altavilla Vicentina, gestita dalla Sogno e Vita Società Cooperativa Sociale Onlus, in cui si svolgono le attività di accoglienza e riabilitative di Brain.

Per noi è un progetto molto importante, perché chiude il percorso di recupero dello storico edificio della Rocca, destinando nuovi ambienti alle persone che ogni giorno ospitiamo, le quali avranno quindi nuove opportunità per un ritorno al più alto grado possibile di autonomia”.

L’offerta minima per partecipare alla cena

è di 35 euro a persona e i posti a disposizione sono 200.

La cena, a cura della cooperativa Maninpasta di Cavazzale, gode del patrocinio della Provincia di Vicenza e del Comune di Altavilla Vicentina e del sostegno

di AICS Vicenza,

delle aziende vitivinicole Marchetto di Gambellara

Boscodivino di Fara Vicentino

della fioreria Aurora by Cristina di Altavilla Vicentina

e sarà accompagnata da un intrattenimento musicale a cura dello Spazio Cuca di Sovizzo.

Iscrizioni entro il 10 settembre 2023 tramite pagamento online all’indirizzo bit.ly/44WrFqz (indicando il numero di partecipanti a cui si riferisce la quota versata) o tramite bonifico bancario sull’IBAN IT49S0839960100000000057129, indicando la causale “Cena solidale” e il numero di partecipanti.

Altavilla Vicentina, 25 agosto 2023

Per informazioni e prenotazioni 345 618 7491 (Valentina).

Brain Associazione Traumi Cranici odv

Dal 1993 l’associazione Brain, attraverso i servizi presenti nella propria struttura “La Rocca” ad Altavilla Vicentina (la prima del genere in Italia), si occupa di percorsi riabilitativi (sia fisici sia cognitivi) per persone che hanno subito una grave lesione cerebrale (in particolare dopo un grave trauma encefalico) o che sono state colpite da un’emorragia o un’anossia cerebrale.

I percorsi coinvolgono anche i famigliari, al fine di sostenere le relazioni che inevitabilmente vengono messe a dura prova da questi dolorosi eventi.

Fonte Guido Gasparin – Marchio e Divisione di Berica Editrice Srl