Vicenza: stato di allarme climatico per disagio fisico, numeri e servizi utili

La Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico nel nostro territorio da oggi, 24 agosto, a domenica 27 agosto.

Sono a disposizione il numero verde 800 535 535 per le segnalazioni e le informazioni in ambito socio sanitario e il numero verde 800 990 009 per le emergenze di protezione civile.

Sul sito dell’Aulss8 Berica al link https://www.aulss8.veneto.it/prestazione.php/2139 sono riportati tutti i riferimenti e numeri utili a cui rivolgersi per esigenze di tipo sanitario.

Il Comune di Vicenza ricorda che anziani e persone sole in difficoltà possono avere un supporto e informazioni utili, compresa l’indicazione dei centri civici dotati di climatizzazione, contattando lo sportello telefonico “A Vicenza non sei solo” al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Per informazioni:

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,250025

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 24 agosto 2023

Lo sportello A Vicenza non sei solo

Allo sportello rispondono operatori qualificati, pronti all’ascolto delle necessità delle persone e che forniscono informazioni, supporto e indicazioni utili tra cui ricordare anche che nei centri di aggregazione per gli anziani sono presenti alcuni ambienti climatizzati dove trovare ristoro dal caldo e trascorrere dei momenti di socialità”.

Gli interventi previsti sono

la compagnia telefonica

l’aiuto per il primo accesso ai servizi sociali per il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale,

l’accesso a misure di aiuto una tantum, come bonus o contributi,

informazioni sui servizi sociali e sanitari per le persone anziane o particolarmente fragili

tutela dei soggetti più fragili (anziani soli e adulti in difficoltà) nel periodo estivo o in caso di situazioni di emergenza.

Fonte: Comune di Vicenza