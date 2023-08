Il pilota trevigiano supportato da Visintin e Rally Team torna sul palcoscenico continentale alla guida del Casmat XC FIA CrossCar per partecipare alla gara valevole per il FIA European Autocross Championship – ​Omar Modolo verso la Repubblica Ceca

Passata la pausa estiva

torna a mettersi in moto l’attività sportiva per Omar Modolo, il pilota trevigiano portacolori del Rally Team e supportato da Luciano Visintin, pronto ad affrontare una nuova esperienza oltre confine.

Si correrà infatti nell’imminente fine settimana un nuovo appuntamento valevole per il Campionato Europeo FIA che fa tappa in Repubblica Ceca nella pista di Přerov, località che si trova nella parte orientale della nazione, tra le città di Brno ed Ostrava.

Quella in programma sabato 26 e domenica 27 agosto, è la quarta delle sette gare valevoli per il titolo continentale e la seconda alla quale Modolo prenderà parte, dopo l’esordio dello scorso giugno in Germania a Matschenberg.

“Si ritorna finalmente a correre –

racconta Modolo a pochi giorni dalla gara – e sono pronto per questa nuova esperienza in un circuito dove non ho mai corso prima e dove ritroverò i più competitivi piloti a livello europeo.

Sarò nuovamente alla guida del mio Casmat XC FIA CrossCar schierato con i colori del Rally Team; un importante ringraziamento lo devo a Luciano Visintin senza l’apporto del quale non riuscirei ad affrontare impegni sportivi di tale importanza e prestigio.

Mi auguro di trovare il giusto passo fin dalle manches di prova e di potermi esprimere al meglio contando anche sulle prestazioni di un mezzo performante.

Uno stimolo in più per cercare di far bene,

sarà dato dalla presenza in gara e proprio nel Cross Car, di Thierry Neuville pilota ufficiale Hyundai nel WRC, il Campionato del Mondo Rally”.

​Omar Modolo verso la Repubblica Ceca

Motta di Livenza (TV), 23 agosto 2023

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Motorsportpics By Anna