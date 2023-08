Festival Vicenza in Lirica: al via la terza edizione di “Artigiani all’Opera”

In collaborazione con “Confartigianato imprese Vicenza” – Festival Vicenza in Lirica: al via la terza edizione di “Artigiani all’Opera”

Domenica 20 agosto presso la sala congressi dell’Hotel Viest, storico sostenitore del festival “Vicenza in Lirica”, ha avuto inizio la terza edizione di “Artigiani all’Opera” dopo lo stop nel 2020, 2021 e 2022 a causa del Covid.

“Artigiani all’Opera” è un progetto innovativo

nato nel 2018 che rinnova la collaborazione con “Confartigianato Imprese Vicenza” finalizzata a creare uno spazio dedicato alle professionalità artigiane con le loro botteghe del trucco-parrucco, della fotografia e del videomaker nell’ambito del Festival “Vicenza in Lirica”.

Il progetto è un percorso articolato in tre momenti specifici utili nell’introdurre l’artigiano all’esperienza del teatro.

Il primo momento

riguarda la formazione in cui gli artigiani acquisiscono le conoscenze professionali specificatamente richieste nel contesto del teatro;

secondo step è quello riservato all’ esperienza in cui gli artigiani hanno modo di collaborare direttamente nel backstage delle produzioni del festival “Vicenza in Lirica” 2023 affiancando gli artisti scritturati da Concetto Armonico;

Il primo incontro formativo si è tenuto domenica scorsa ed è stato l’evento che ha dato il via alle prove dell’opera “Così fan tutte” di Mozart in scena al teatro Olimpico il 7 settembre ore 20.30 (prova generale aperta al pubblico), 9 e 10 settembre ore 20.30 rispettivamente la prima e la seconda recita che già stanno registrando straordinari sold-out.

Gli artigiani coinvolti per l’edizione 2023

sono provenienti da Vicenza e provincia.

Arianna Pizzolato giovane videomaker di Trissino (Vi) con 6 anni di passione dopo la laurea in grafica pubblicitaria;

Giada Chiarello e Claudio Nieddu di "Skultura parrucchieri" di Arzignano (Vi) anch'essi con una storia ultra trentennale;

Elisa Piazzon di "Nuova immagine " di Montecchio Maggiore (Vi), trent'anni di attività che l'hanno vista protagonista anche al 76° Festival del Cinema di Venezia;

parrucchieri Rolando & Neliana di Vicenza operativi dal 1978.

” di Montecchio Maggiore (Vi), trent’anni di attività che l’hanno vista protagonista anche al 76° Festival del Cinema di Venezia; parrucchieri Rolando & Neliana di Vicenza operativi dal 1978.

Un gruppo ben consolidato che con molto entusiasmo si avvicina al backstage del teatro d’opera grazie al Festival “Vicenza in Lirica”.

Gli Artigiani affiancheranno

il trucco di Rosy ,

, il parrucco di GB Parrucchieri ,

, la sartoria di Arianna Benevenuti ,

, la fotografia di Edoardo Scremin

la direzione artistica di Andrea Castello,

nella produzione dell’opera “Così fan tutte” di Mozart interpretata dai solisti vincitori del “Concorso lirico Tullio Serafin” 2023, con la regia di Cesare Scarton e la direzione del Maestro Marco Comin, con l’”Orchestra dei Colli Morenici”di Brescia.

Grande soddisfazione espressa dal Presidente

di “Confartigianato Imprese Vicenza” Gianluca Cavion: “Sono molto lieto che, a seguito della parentesi legata al periodo Covid, sia ripresa in modo pieno la positiva collaborazione con il Festival Vicenza in Lirica, che abbiamo comunque sempre sostenuto.

Quest’anno ritorna infatti la presenza attiva di imprese nostre associate dei settori estetica e comunicazione.

Per la nostra Associazione l’ambito teatrale costituisce un possibile ‘nuovo’ sbocco di mercato di grande interesse, che richiede al contempo adeguata preparazione.

L’iniziativa ‘Artigiani all’opera’ punta a questo, consentire alle aziende partecipanti di sviluppare un’esperienza formativa sul campo, in occasione di una iniziativa culturale che coinvolge la nostra Città e che ha assunto una grande valenza anche al di là del nostro territorio“.

Entusiasmo e soddisfazioni espresse anche da Andrea Castello

direttore artistico del festival “Vicenza in Lirica”: “Da subito ho percepito una grande sinergia tra i nuovi Artigiani del progetto 2023 e le nostre maestranze.

Una sinergia che da sempre distingue il festival che, nel nostro caso, è sinonimo di passione, crescita, debutto e, spero, ancora una volta di successo.

Sono grato a ‘Confartigianato Imprese Vicenza’ per la grande vicinanza al Festival anche grazie ad un sostegno utile alle produzioni”.

Il progetto “Artigiani all’Opera“ ha uno spazio riservato nel sito del festival www.vicenzainlirica.it utile per conoscerli da vicino, oltre che vedere il progredire della loro esperienza nel campo del Teatro.

Dal giorno 24 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 sarà aperta la biglietteria presso il botteghino del Teatro Olimpico per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli in cartellone.

Il Festival gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto, del Comune di Vicenza, di AGSM AIM e di numerosi sponsor privati; con il patrocinio del Teatro La Fenice di Venezia, del Comune di Sabbioneta e Archivio storico Tullio Serafin.

Informazioni: biglietteria@vicenzainlirica.it – cell.: 3496209712

Foto in copertina: Andrea_Castello_@Edoardo_Scremin