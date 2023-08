Fausto Rossi torna al LR Vicenza: contratto sino al 2025

La società LR Vicenza comunica che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Fausto Rossi, sino al 30 giugno 2025.

Rossi,

nelle ultime 4 stagioni ha vestito la maglia della Reggiana, registrando 117 presenze e conquistando per due volte la promozione in Serie B, nelle stagione 2019/2020 attraverso la vittoria dei playoff e nel 2022/2023, con il primo posto nel Girone B della Serie C.

Ha esordito nei professionisti con la maglia del Vicenza nella stagione 2010/2011 e in due anni è sceso in campo, in 28 occasioni, con i biancorossi tra Serie B e Coppa Italia, siglando anche la sua prima rete.

Successivamente ha vestito le maglie di Brescia, Real Valladolid, Cordoba, Pro Vercelli, Trapani e CS Craiova.

Bentornato Fausto!

LR Vicenza Vision

Il progetto di LR Vicenza si pone l’ambizioso obiettivo di rilanciare la squadra biancorossa, scrivendo un nuovo capitolo della sua storia centenaria, attraverso la costruzione di una società calcistica che sia in grado di sviluppare un modello sostenibile di calcio.

Abbinando risultati sportivi e oculatezza della gestione, in un contesto generale di coinvolgimento del territorio.

La vision, innovativa,

è quella di dare vita alla “squadra del territorio” unendo le forze delle maggiori realtà sportive vicentine.

Ma anche delle sue forze imprenditoriali e delle sue istituzioni e associazioni, per poter così puntare ad obiettivi più importanti e sfidanti.

Risultati sportivi vs sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario, ma anche investimenti nel settore giovanile, vero asset strategico di una società di provincia e infrastrutturali.

Questo per poter regalare alla città un nuovo stadio e un centro sportivo ove poter esplicare l’attività della prima squadra e del vivaio.

Il tutto inserito in un piano a medio/lungo termine che garantisca alla società e alla città quello sviluppo e crescita che la storia, il brand e i tifosi del LR Vicenza meritano.

