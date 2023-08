AVNeetwork: scadenza iscrizioni tirocini retribuiti

Le aziende dell’Alto vicentino continuano a collaborare con dei tirocini retribuiti per under 35 all’interno della rete AVNeetwork

Il mercato del lavoro sta evolvendo rapidamente

e le aziende cercano giovani con esperienza o una conoscenza base dell’incarico proposto: sembra un paradosso ma è la realtà.

Per questo Cooperativa Samarcanda aiuta ragazzi e ragazze con meno di 35 anni a fare un’esperienza di tirocinio retribuito e un corso formativo accordato con i datori di lavoro.

AV (Alto Vicentino) neet (dall’acronimo inglese di Not engaged in Education, Employment or Training che fa riferimento a persone non attive in percorsi di istruzione, lavoro o formazione) work (lavoro) propone due nuovi percorsi che hanno come termine di scadenza lunedì 4 Settembre 2023.

IL PROGETTO

Alto Vicentino neetwork è un progetto per la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani Neet.

Il progetto mira a sviluppare e testare un nuovi modelli formativi, scalabili e replicabili per percorsi informali di apprendimento professionale. Questi sono finanziati da Fondazione Cariverona, realtà attenta al territorio che ha deciso di fare rete con Samarcanda, Federazione Artigiani Imprese Vicentine e la Scuola della Formazione Professionale Salesiani di Schio.

Le aziende coinvolte finora sono Colben Srl di San Vito di Leguzzano, Ecor International di Schio, EiQ Industrial di Schio, Rivit Spa di Caltrano, cooperativa sociale Radicà Onlus.

“Il dialogo tra i mondi del privato, no profit e agenzie educative e formative è il modello su cui puntiamo per aiutare i giovani a trovare il proprio posto nella comunità e a realizzarsi” afferma Mattia Oro, responsabile del progetto.

E’ possibile candidarsi per questi percorsi:

Addetto/a alla saldatura: imparerai le basi della lavorazione dell’alluminio e avrai l’occasione di lavorare con Ecor International e altre aziende del territorio

Formatore educativo digitale: diventerai un/una tutor di robotica e digitale e potrai collaborare con le cooperative Samarcanda e Radicà, oltre ad altri enti di formazione

Le foto e le locandine dei percorsi già attivati qui o sul nostro sito www.samarcandaonlus.it

Per maggiori informazioni email mattia.oro@samarcandaonlus.it, tel 370 3630812

Fonte Elsa Garzaro – SAMARCANDA Società Cooperativa Sociale Onlus

Via Paraiso, 60 36015 Schio (VI) Tel 0445/500048 Fax 0445/579784

www.megahub.it