Thiene: avviso di modifica temporanea alla viabilità per lavori di asfaltatura

Per lavori di asfaltatura dell’anello viabilistico della rotatoria tra via Trieste e viale Bassani la circolazione nell’area subirà delle modifiche temporanee dalle ore 7.00 di domani, giovedì 24 agosto, alle ore 19.00 di venerdì 25 agosto 2023.

Nello specifico, sarà interdetto alla viabilità il tratto nord di viale Bassani all’altezza della rotatoria “Frau”, con contestuale deviazione del traffico veicolare afferente in via Monte Grappa e/o in viale Bassani.

Nell’area della rotatoria oggetto dell’intervento, invece, il transito dei veicoli sarà regolato da movieri che provvederanno a deviare la circolazione sui tratti percorribili della stessa per i veicoli provenienti da viale Bassani sud e via Divisione Julia.

“La sistemazione del manto stradale della rotatoria Al Bosco – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nazzareno Zavagnin – andrà a completare il progetto di manutenzione già iniziato con l’asfaltatura, avvenuta ai primi di agosto, del tratto compreso tra la rotatoria Al Bosco e l’intersezione tra via Trieste e via San Gaetano, ultimandolo in tempo utile all’apertura delle scuole. Si tratta di un’area limitata ma estremamente importante per l’accesso al centro storico e alla cittadella scolastica” di Thiene“.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa

Geografia fisica

La città[6] di Thiene è situata al centro dell’ampia pianura a nord di Vicenza, nella cosiddetta zona della Pedemontana, vicino allo sbocco della Val d’Astico, antica via per la Germania. Dista in linea d’aria 10 km da Schio, 20 da Vicenza e 22 da Bassano del Grappa.

Fanno da corona: a est le colline pedemontane di Sarcedo e Fara Vicentino; a sud la pianura che scende con dolce inclinazione verso il capoluogo di Vicenza e i suoi colli Berici; a sud-ovest le prime propaggini dei monti Lessini, la zona collinare di Monte di Malo e Monteviale digradante dolcemente fino a Sovizzo; a nord-ovest il cono del Monte Summano e a nord l’Altopiano dei Sette Comuni.

Fonte dal sito: https://it.wikipedia.org/