Recoaro Terme: ultimo weekend per la Festa dei Gnochi con la Fioreta

Ultimo weekend per la Festa dei Gnochi con la Fioreta a Recoaro Terme in programma da venerdì 25 a domenica 27 agosto.

Malgari e ristoratori racconteranno la storia e la creazione di questo piatto tradizionale, energetico e genuino, legato alla cucina “povera”, dall’affioramento della Fioreta alla sua preparazione, attraverso pochi e semplici ingredienti. Sarà inoltre possibile degustare salumi e formaggi delle malghe locali, dolci a base di fioreta, il tutto accompagnato dai vini del territorio.

“E’ un’iniziativa che sta ottenendo un grande successo –

ha sottolineato il sindaco Armando Cunegato – e durante lo scorso weekend sono stati degustati oltre 10mila piatti solo di gnocchi.

Le giornate fantastiche e la bella temperatura sono state sicuramente d’aiuto, ma è evidente come i numeri di turisti stiano aumentando in modo esponenziale.

L’Amministrazione sta lavorando con grande impegno per un vero cambio di rotta e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Festa della Fioreta è un’occasione per portare a visitare Recoaro Terme, ma è evidente che c’è una frequentazione della montagna sempre più alta.

Gli gnocchi con la Fioreta sono un patrimonio gastronomico unico di Recoaro Terme, è un piatto che rappresenta i sapori della tradizione delle malghe, la natura e la storia delle nostre valli e delle contrade.

Non mancano le proposte per un piacevole soggiorno a Recoaro Terme: trekking a piedi o in bici ed escursioni lungo i numerosi sentieri, nei percorsi storici e nelle malghe, oltre alle iniziative culturali come le visite ai musei dove la storia di questi territori si racconta al pubblico.”

Quest’anno, alle degustazioni dei Gnochi e di prodotti tipici verranno affiancate occasioni di svago come i concerti dal vivo, momenti di shopping con il mercatino, nella nuova più ampia location di Piazzale delle Scuole (via Maestro Ermenegildo Pozza).

PADIGLIONE GASTRONOMICO COPERTO

NEL PIAZZALE DELLE SCUOLE (VIA MAESTRO E. POZZA)

venerdì 25 agosto dalle 18 alle 23

sabato 26 agosto dalle 11 alle 24

domenica 27 agosto dalle 11 alle 22

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

VENERDI‘ 25 AGOSTO 2023

Dalle 18 alle 23 • APERTURA DEL PADIGLIONE GASTRONOMICO

Ore 20.45 • Rassegna Teatro in casa “Robe da mati”, commedia dialettale comica di Roberto Montee. Frazione Merendaore.

Info e prenotazioni: Biblioteca Comunale 0445 76888 – IAT 0445 75070

SABATO 26 AGOSTO 2023

Dalle 9 alle 22 • Apertura Noleggio Bici e bancarelle

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 • Recoaro Solar Party. Conversazioni filosofiche; un’occasione unica per osservare e conoscere la nostra stella: il Sole!

Rifugio Campogrosso. Info: IAT 0445 75070

Dalle 11 alle 24 • APERTURA DEL PADIGLIONE GASTRONOMICO

Ore 17.30 • Showcooking “Come si preparano i Gnochi con la Fioreta” a cura della chef Chiara Crocco del “Ristorante Mezzaluna” di Recoaro Terme

Dalle 21.30 • Musica dal vivo con Roberto Stoppa Deejay

DOMENICA 27 AGOSTO 2023

Dalle 9 alle 19 • Mercatino dell’Antiquariato in Piazza Dolomiti

Dalle 11 alle 22 • APERTURA DEL PADIGLIONE GASTRONOMICO

Alle 18.00 • Incontro con l’autore: Loris Giuriatti presenta il suo libro “Lo chiamavano Alpe Madre” di Rizzoli Editore e torna a raccontare la montagna e la Grande Guerra attraverso una eccezionale storia di coraggio, tenacia, amicizia e passione.

In collaborazione con la libreria “Liberalibro” di Valdagno (VI)

Diversi itinerari consentono di scoprire la bellezza della zona collinare e delle catene montuose che circondano l’alta valle, come l’Anello Ecoturisti-co Piccole Dolomiti, lungo 120 km, il Sentiero dei Grandi Alberi, il Sentiero Gresele e il Sentiero delle Mole.

Agli amanti della storia si consiglia di percorrere l’Archeovia Marana – Campetto e l’Anello Storico di Campogrosso, che mette in rete manufatti bellici della Prima Guerra Mondiale.

Tour guidati organizzati da guide esperte

offrono esperienze ed emozioni uniche in totale sicurezza, come la risalita di un ruscello di montagna.

Numerosi sono inoltre i percorsi a cavallo e gli itinerari in mountain bike, accessibili anche alle famiglie grazie al servizio di noleggio offerto in più postazioni, mentre per gli amanti dell’arrampicata è possibile praticare tale attività in forma sportiva.

Per tutte le informazioni: IAT Recoaro Terme

Informazione e Accoglienza Turistica Via Roma n. 17

presso Biblioteca e Teatro Comunale 36076 Recoaro Terme (VI)

Tel. +39 0445 75070

E-mail iat@comune.recoaroterme.vi.it

ALTRE ATTIVITÀ

E-BIKE CORNALE sarà aperto per il servizio di noleggio biciclette presso il negozio in Via Lelia, 10 a Recoaro Terme. Per informazioni: 340.8029606 – ebikecornale@gmail.com

RECOARO MILLE BIKE PARK – Vivi un’esperienza! Prenota il tuo tour guidato. Lasciati accompagnare dalle nostre guide alla scoperta di Recoaro Mille. Non un semplice giro in bici ma la possibilità di divertirsi in compagnia e scoprire i segreti per affrontare ogni tipo di sentiero grazie all’esperienza e alla passione dei nostri istruttori. Per informazioni: 349.8087935 – www.recoaromillebikepark.com

ASD WADE HORSEMAN RANCH (Recoaro Mille) Via Recoaro Mille 3 – Tel. 346.6085805

Domenica 20 e domenica 27 agosto dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 17.30 GIRO BIMBI

Alla scoperta di Recoaro Terme SITI STORICI E MUSEALI



Museo Storico “Vita del Soldato nella Grande Guerra”. Straordinaria raccolta di testimonianze materiali d’uso quotidiano, in dotazione sul fronte alpino durante la Prima Guerra Mondiale; gli oggetti sono stati recuperati sui luoghi di battaglia, nelle zone dell’Adamello e del Pasubio. Centro Culturale “Neri Pozza” Via Roma, 17. Orario di apertura: dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato e domenica dalle 08.00 alle 12.00. Info: IAT 0445.75070 – iat@comune.recoaroterme.vi.it

Museo Internazionale delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica. Il museo, nato nel 1997 da un’idea del Maestro Bio Boccosi e curato in questi anni dal Maestro Elio Bertolini, raccoglie ben 99 impronte della mano di fisarmonicisti di fama mondiale. E’ esposta inoltre una ricca documentazione sui più famosi concertisti della fisarmonica. Via Roma 25, Recoaro Terme. Aperto tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto dalle 15.30 alle 18.30. Dall’1 al 4 settembre 26° raduno Internazionale della Fisarmonica. Info e dettagli: Maestro Elio Bertolini 368.3764675

Ecomuseo della Grande Guerra.

Manufatti e siti visitabili. Il territorio delle Prealpi Vicentine è ancor oggi ricco di testimonianze della Grande Guerra: trincee, camminamenti, caverne per artiglierie e mulattie-e; grazie al progetto “Ecomuseo della Grande Guerra nella Prealpi Vicentine” i siti di Campogrosso, Gazza e Civillina, sono ora tabellati e visitabili. Anello Storico di Campogrosso. Partenza: passo di Campogrosso, dal capitello raffigurante la Madonna. Durata: circa ore 1.30. Difficoltà: nessuna. Dislivello: 100 metri.

Archeovia Marana-Campetto. Lungo la dorsale che collega Campetto a Cima Marana, ad oltre 1500 metri di altitudine, si sviluppa un percorso di circa 2 km a quattordici tappe che racconta la storia del territorio dal Paleolitico Medio sino alla Seconda Guerra Mondiale. Campetto è raggiungibile tramite la seggiovia Recoaro Mille – Montefalcone o a piedi, percorrendo il sentiero che sale da Pizzegoro.

Bunker Albert Kesselring.

Durante la Seconda Guerra Mondiale il paesino di Recoaro fu scelto dal Feldmaresciallo Albert Kesselring come nuovo Alto Comando delle truppe tedesche in Italia. Questo comando gestirà tutto il fronte dal settembre del 1944 fino alla fine della Guerra. Il 20 aprile 1945 gli Alleati bombardarono le Regie Fonti di Recoaro; 2 giorni dopo il bombardamento, la domenica del 22 aprile, si tenne a Recoaro nel bunker di comando, la riunione per decidere la fine della Guerra in Italia. Questo importantissimo luogo, oggi sito museale gestito da volontari, è visitabile da gruppi nei mesi estivi, per informazioni su orari e giorni di apertura e costo ingresso si veda il sito www.recoarobunker1945.it

E’ un’iniziativa del Comune di Recoaro Terme, organizzata da Mark Co. & Co., in collaborazione con la Pro Loco.

Recoaro Terme, 23 agosto 2023

Roberta Zago Ufficio Stampa