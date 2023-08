Montecchio Maggiore: Speed Skating World Championships

Si alza il sipario sul Campionato del mondo di pattinaggio corsa a Montecchio Maggiore e Vicenza

Nella sala consigliare del Municipio di Montecchio Maggiore a due giorni dalla cerimonia di inaugurazione, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Mondiali di Pattinaggio Corsa che si terranno a Montecchio Maggiore e Vicenza dal 26 agosto al 3 settembre sotto l’egida della federazione internazionale World Skate, WS, ed in collaborazione con la FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Conferenza stampa Speed Skating World Championships

“A più di 50 anni dal primo storico mondiale, la nostra città torna a essere la capitale internazionale del pattinaggio di velocità» ha dichiarato il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula.

«In questi giorni stiamo accogliendo centinaia di atleti e migliaia di visitatori da tutto il mondo che potranno scoprire le bellezze di Montecchio Maggiore: dai castelli di Giulietta e Romeo, che hanno ispirato Da Porto e Shakespeare, ai suggestivi paesaggi collinari, dalle specialità enogastronomiche alle ricchezze del tessuto produttivo.

Sarà un evento sportivo di respiro internazionale che genererà benefici per la nostra comunità, la provincia di Vicenza e il Veneto”.

Antonio Grotto, presidente del Comitato Organizzatore

ha esordito portando il saluto del Presidente World Skate, Sabatino Aracu “Mi spiace non essere presente oggi ma voglio ringraziare gli Organizzatori, i rappresentanti dei Comuni di Montecchio Maggiore, di Vicenza e della Regione Veneto, gli sponsor e tutti coloro che hanno permesso l’organizzazione di un simile evento e che accoglieranno tutte le delegazioni con il calore l’affetto e l’abituale ospitalità di queste zone, che già 55 anni fa ospitarono uno dei primi Campionati del Mondo di Speed. Montecchio Maggiore, patria di Giulietta e Romeo, e Vicenza, città del Palladio, saranno la perfetta cornice per questi Campionati”

Grotto ha poi continuato dichiarandosi soddisfatto:

“Un evento che ha raggiunto gli obiettivi prefissati con 49 nazioni presenti in rappresentanza dei 5 continenti, 600 atleti che si affronteranno nelle 7 giornate effettive di gara, con oltre 300 accreditati tra tecnici, dirigenti, staff e media. Circa 15.000 presenze alberghiere visto che molte nazioni sono arrivate sul territorio già a metà agosto ed hanno avuto un forte seguito di appassionati e familiari. Già venduti oltre 3.500 biglietti a dimostrazione dell’interesse che il pattinaggio corsa muove. Un comitato organizzatore che sono orgoglioso di coordinare che pur sotto pressione ha dimostrato passione e capacità. Un grazie agli Enti, alle Aziende, alle Associazioni e ai circa 400 volontari che hanno permesso la realizzazione di questa incredibile manifestazione.”

Leone Zilio, assessore allo Sport del Comune di Vicenza,

città che ospiterà il 2 settembre la spettacolare gara dei 100 metri, ha voluto innanzitutto ringraziare la precedente amministrazione di Vicenza per aver intrapreso il percorso di candidatura, sottolineando l’importanza di incrementare la collaborazione tra gli Enti che operano sulle stesse aree. “Un evento come gli Speed Skating World Championships rappresentano un importante volano per tutto il territorio e siamo lieti di ospitare una gara di assoluto interesse come i 100 mt. in un angolo caratteristico della città” ”

Milena Cecchetto, consigliere della Regione Veneto

che da Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore aveva lanciato la candidatura dei Mondiali ha portato il saluto del Presidente Zaia “La Regione Veneto è a fianco di un evento così importante anche per l’indotto economico generato, anche in vista del 2024, in cui la Regione Veneto sarà Regione Europea dello Sport. Dal punto di vista personale sono emozionata nel vedere realizzato un sogno che era nato nel 2017.”

La Vice Presidente della Provincia di Vicenza, Maria Cristina Franco,

portando i saluti del Presidente Nardin ha evidenziato il messaggio educativo che deriva da una manifestazione come questa ed il fatto che rappresenti una vetrina per la Provincia di Vicenza e le sue eccellenze culturali ed enogastronomiche.

Il Delegato Provinciale CONI Vicenza, Giorgio Grigolato

ha portato i saluti del Presidente CONI Veneto, Dino Ponchio ricordando il ruolo di servizio al mondo dello sport da parte del CONI.

Il Consigliere Nazionale della FISR, Fernando Naroli,

affiancato da Paolo Centomo, ha espresso la soddisfazione della Federazione Italiana per la possibilità di organizzare i Mondiali di Speed Skating in Veneto, ricordando la vitalità della FISR e l’impegno continuo nel promuovere gli sport rotellistici grazie anche ai grandi eventi.

Guglielmo Dal Ceredo, vice presidente Acque del Chiampo:

on entusiasmo l’opportunità di sostenere l’organizzazione non solo dal punto di vista economico, ma anche fornendo due erogatori mobili di acqua al servizio della manifestazione che consentiranno di prelevare l’acqua evitando l’utilizzo di bottigliette di plastica usa e getta.

A chiudere gli interventi

il consigliere del Comune di Montecchio delegato all’evento, Gianluca Peripoli.

“Sono felice perché, dopo aver partecipato alla fase di avvio alla candidatura con la precedente amministrazione, ho avuto l’opportunità di seguire direttamente tutto il percorso grazie alla delega ricevuta e sono orgoglioso di vedere come si sta realizzando.”

Il primo appuntamento ufficiale è la cerimonia di inaugurazione in programma venerdì 25, alle ore 18.30, presso il Pattinodromo di Alte Ceccato.

Lo spettacolo rievocherà la storia di Montecchio Maggiore e sarà animato dal Gruppo Storico “La Faida” di Montecchio Maggiore con figuranti e sbandieratori, dal tenore Igor Nori, dal corpo bandistico “Pietro Ceccato” di Montecchio Maggiore, dal gruppo “Majorettes Le Stelline di Creazzo” e dal gruppo della ginnastica ritmica Stelle Danzanti ASD Polisportiva Brendole.

Dal giorno 26 inizieranno invece le competizioni con il seguente calendario, consultabile nel dettaglio sul sito www.movi2023.org:

26-27-28 agosto Gare su pista Pattinodromo Alte Ceccato 30-31 agosto Gare circuito strada Sorelle Ramonda Arena – Alte Ceccato 2 settembre 100 mt Via Mazzini – Vicenza 3 settembre Maratona Centro Montecchio Maggiore



I biglietti per le gare su pista e a circuito sono in vendita sul circuito ticketone attraverso i vari canali, tra cui il sito ww.ticketone.it e saranno in vendita sulle strutture di gara a partire dal giorno 24.

Al momento sono oltre 3.500 i biglietti venduti nelle varie giornate di gara.

Questi i prezzi:

GARE SU PISTA

26 – 27 – 28 agosto PATTINODROMO ALTE CECCATO Prezzo intero 14,00 € Tesserati, € 12,00

Abbonamento 3 giornate 37 €

GARE circuito strada

30 – 31 agosto SORELLE RAMONDA ARENA Prezzo intero 14,00 € Tesserati, € 12,00

Abbonamento 2 giornate 25 €

Per restare sempre connessi è possibile accedere al sito www.movi2023.org seguire i canali social su facebook: Speed Skating World Championship 2023

instagram: Speed_skating_wc_2023

Per ulteriori info potete contattare le seguenti mail operative di riferimento: info@movi2023.org

marketing@movi2023.org

n.b: A seguire la composizione del Team Italia con l’indicazione delle società di appartenenza degli atleti.

Il TEAM ITALIA

Al successo sportivo dell’evento contribuirà l’apporto fondamentale dei risultati della squadra azzurra che, tra le mura amiche, confida di migliorare il già brillante risultato di 11 medaglie (1 oro, 9 argenti ed 1 bronzo), conquistato nell’ultima edizione dei Campionati del mondo tenuti in Argentina nel 2022. Gli attori principali sono evidentemente i migliori e più promettenti atleti del mondo del Pattinaggio Corsa italiano nelle categorie Junior e Senior femmine e maschi. Un team azzurro tra i più forti in Europa e nel mondo.

Questi i magnifici 34 convocati dal Commissario Tecnico Massimiliano Presti:

PISTA/STRADA SENIOR FEMMINE

CARRER ILARIA 2107 A.S.D. POL.VA CASIER

GATTI MELISSA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO)

LUCIANI VERONICA 785 GS SCALTENIGO VE (VE)

PALUZZI EDDA 2386 PATTINATORI SAMBENEDETTESI (AP)

SARONNI SOFIA 310 POL. BELLUSCO (MB)

VARANI ASJA 1260 ROLLING BOSICA (TE)

WOOLAWAY LUISA 81 SKATING CONCOREZZO (MB)

SENIOR FEMMINE STRADA 29 AGOSTO – 3 SETTEMBRE

LORENZATO LAURA 785 GS SCALTENIGO VE (VE)

MARLETTI ALICE 1285 PATT. SAN MAURO TORINO

PISTA/STRADA SENIOR MASCHI

BRAMANTE GIUSEPPE 3106 CITTA’ DI P. GARGALLO(SR)

CLEMENTONI ALESSIO 1260 ROLLING BOSICA (TE)

CANNONI GABRIELE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI)

CREMASCHI ANDREA 310 POL. BELLUSCO (MB)

MAIORCA VINCENZO 3160 CITTA’ DI P. GARGALLO(SR)

MARSILI DUCCIO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI)

PIERGIGLI ALESSIO 980 ASD LUNA SPORT ACADEMY

JUNIOR FEMMINE PISTA/STRADA

CHIUMENTO PAOLA SOFIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI)

LAMPITELLI ELENA 2564 SAVONA IN LINE (SV)

MONTICO SIRIA 2590 CSEN ROMA PATT. (RM)

PRESTI GIULIA 1260 ROLLING BOSICA (TE)

SORCIONOVO ALICE 4011 A.S.D. LUNA ACADEMY (AN)

BEDON JULIA 310 POL. BELLUSCO (MB)

BIONDI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE)

JUNIOR MASCHI PISTA/STRADA

CEOLA RICCARDO 320 POL. BELLUSCO (MB)

DE ANGELIS LEONARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE)

BOSSI LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB)

GHIOTTO MANUEL 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI)

MENEGALDO DAVIDE 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA(VE)

SCASSELLATI CRISTIAN 3614 FORTITUDO FABRIANO (AN)

MANNAI ALESSIO 3635 ASD FLASH (CA)

MONCHIERO FABIO 2564 SAVONA IN LINE (SV)

MARATONA FEMMINE

PAGANELLI IRENE 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV)

MARATONA MASCHILE

FABIO FRANCOLINI 3800 C.S.AERONAUTICA MI. (RM)

LEOPOLDO LA ROSA 3160 CITTA’ DI P. GARGALLO(SR)

Marco Billo Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

www.hassel.it