Bassano: rinnovato il progetto “Il benessere in acqua” per l’anno 2023/2024

L’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa (Vicenza) ha rinnovato il progetto “Il benessere in acqua” per l’anno 2023/2024 con uno stanziamento di 70 mila euro.

Grazie a queste risorse, sarà finanziata la frequenza di un’attività natatoria presso le piscine comunali Aquapolis di Bassano del Grappa da parte di alcune categorie di soggetti, quali i minori in fascia d’età prescolare e scolare, i portatori di handicap individuati dall’ex legge 104/92, gli anziani over 65 e i minori in fascia d’età 0-3 anni.

Contributi fascia d’età prescolare e scolare

Per i minori in fascia d’età prescolare e scolare, in accordo con le scuole bassanesi pubbliche e paritarie, verrà erogato un contributo a tutti gli istituti che concorderanno con la piscina comunale Aquapolis la frequenza di un corso in orario scolastico all’interno delle attività didattiche della scuola rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi quarte delle scuole primarie. “Abbiamo lavorato per far incontrare questa iniziativa con il mondo della formazione – dichiara il Sindaco Elena Pavan – per fare in modo che, rinnovando il progetto nel corso degli anni, tutti i bambini bassanesi, durante il loro percorso scolastico, possano avere la possibilità di frequentare due corsi per imparare almeno le basi del nuoto”.

Contributi soggetti fragili

Per gli altri soggetti fragili, il contributo sarà erogato sulla base di una graduatoria in ordine crescente di valore dell’ISEE ordinario fino al limite di 18 mila euro. In caso di ISEE superiore ai 18 mila euro, o di mancata presentazione, le istanze saranno collocate alla fine di ciascuna graduatoria esclusivamente in base all’ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento dei fondi stanziati dall’Amministrazione.

“Rinnoviamo con convinzione questo progetto – conclude il Sindaco – per continuare a sostenere l’esercizio di un’attività fisica soprattutto da parte dei soggetti più fragili, non solo in termini di abilità motorie, ma anche di capacità economiche. Il reddito rappresenta un fattore che spesso limita la pratica sportiva, penalizzando i soggetti appartenenti alle fasce più deboli, e che negli anni abbiamo sempre cercato di contrastare attraverso sostegni concreti, nella convinzione che l’attività fisica, al pari dell’assistenza sanitaria, debba essere accessibile a tutti senza barriere”.

fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa

Bassano del Grappa, 23 agosto 2023