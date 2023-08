Da Sabato 26 agosto – B.Motion Teatro: fine settimana dedicato alla drammaturgia contemporanea

Entra nel vivo il fine settimana di B.Motion Teatro

l’intensiva sezione dedicata ai linguaggi del contemporaneo che fino al 27 agosto si concentra sulla drammaturgia del presente per esplorare quanto di più nuovo accade nel panorama nazionale.

3 APPUNTAMENTI TEATRALI AFFRONTANO I TEMI DI OGGI, DAI RIFUGIATI AL CARCERE, ALL’INCONTRO CON CHI E’ DIVERSO DA NOI

La giornata inizia alle 17.30 nella Sala degli Specchi al Palazzo Sturm con Matilde Vigna con il focus sulla drammaturgia tedesca, in Prima Nazionale, realizzato in collaborazione con Goethe-Institut Mailand e Marsilio editore.

L’attrice italiana Matilde Vigna

mette in scena un monologo brillante, scritto dall’autrice georgiana trasferita ad Amburgo, Nino Haratischwili. Marusja, la protagonista del monologo è una donna migrata che ha dovuto lavorare duramente per ottenere ciò che ora si ritrova, a differenza, secondo il suo punto di vista, dei nuovi rifugiati a cui l’Occidente ormai regala tutto.

La piéce teatrale riprende l’opera scritta circa dieci anni fa per il progetto Una Cena Europea al Burtheater di Vienna e in cui la scrittrice affronta la situazione di un’Euopra prebellica ancora una volta da una prospettiva femminile e segnata da migrazioni.

La giornata prosegue

con Non è la storia di un eroe, in scena alle ore 19.00 al CSC San Bonaventura. Lorenzo ha 10 giorni quando entra per la prima volta in carcere. A 8 anni scopre che suo padre è un rapinatore e che a Catania, nel suo quartiere, è un mito. Da allora vive da fuorilegge: a 12 anni il primo furto, a 14 la prima rapina, a 33 accumula 57 anni di carcere, fino alla svolta nel 2017 quando, inaspettata, arriva una notizia che gli permetterà di rialzarsi.

Appena dopo la scarcerazione incontra Mauro Pescio e gli affida la sua storia.

Una storia che insegna l’importanza di offrire sempre un’altra possibilità. La storia è diventata il podcast Io ero il Milanese, prodotto da RaiPlay Sound, diventato un vero e proprio caso nel 2022, fino a superare i 700 mila ascolti, e ora anche uno spettacolo che dà voce alla rivoluzione personale di Lorenzo S., alla sua storia difficile, ma anche piena di speranza.

Mauro Pescio è autore radiofonico e teatrale. Dal 2012 è autore di Voi siete qui per Radio24 e dal 2015 di Pascal di Radio2. Dal 2017 collabora con Radio3 per la trasmissione Tre soldi.

La serata termina con The chance to find yourself

di e con Jovial Mbenga e Benno Steinegger, in scena in prima nazionale alle 21.30 al Teatro Remondini. Lo spettacolo è nato dalla genuina curiosità dei due artisti di teatro di comprendersi al meglio.

Benno Steinegger e Jovial Mbenga provengono da ambienti culturali ed economici diversi, Benno è italiano, Jovial è congolese, e oggi vivono e lavorano entrambi a Bruxelles. Iniziato come un adattamento teatrale del racconto Cuore di tenebra di Joseph Conrad, il progetto è presto diventato uno spettacolo sull’incontro tra due persone, le loro differenze e le loro similitudini.

I due artisti si sono confrontati con i loro rispettivi limiti, le loro ignoranze, toccando il comportamento discriminatorio latente e i numerosi pensieri (in)consci che influenzano la loro vita quotidiana. Alla fine, il processo stesso è diventato il risultato: un giocoso sguardo teatrale dietro il sipario di un’amicizia e di una collaborazione con molti alti e bassi. Quanto possiamo davvero avvicinarci all’altro? Che ruolo ha la nostra percezione in tutto questo? Steinegger e Mbenga affrontano queste domande con umorismo audace e immaginazione astratta.

A causa della ridotta capienza degli spazi, si consiglia la prenotazione.

Info e biglietti: Biglietteria del festival, Via Vendramini 35, Bassano del Grappa – 0424524214.

Tutto il programma su: https://www.operaestate.it/it/festival/bmotion/teatro

