Andrea Nardin su incendio del “Drago Alato di Vaia”

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin sull’incendio del Drago Alato di Vaia a Lavarone: “Non si può bruciare ciò che rappresenta”

“Può bruciare un’opera, ma non può di certo bruciare ciò che rappresenta.”

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin è incredulo e amareggiato alla notizia del rogo che nella tarda serata di martedì ha distrutto il Drago Alato di Vaia, opera dell’artista Marco Martalar realizzata a Lavarone con gli scarti della tempesta Vaia che nel 2018 ha causato enormi danni alle montagne venete e trentine.

“Il Drago Vaia non era semplicemente un’opera straordinaria, il drago in legno più grande del mondo, in una posizione suggestiva e meta di migliaia di turisti.

Il Drago Vaia era simbolo della rinascita, di una montagna che ha sofferto la violenza di una tempesta ma ha saputo con tenacia tornare a vivere.

Per questo la sua distruzione fa ancor più male. E denota ancor più la pochezza di chi ha innescato il rogo, se di incendio doloso si tratta.”

Nel vicentino si contano altre opere di Martalar, che risiede a Mezzaselva di Roana, sull’Altopiano vicentino dei Sette Comuni.

“A Martalar e al sindaco di Lavarone esprimo la mia vicinanza e quella della comunità vicentina.

La prima reazione non può che essere la rabbia, ma già entrambi hanno fatto sapere di non darsi per vinti e con questo spirito sono certo che torneranno a ripensare al luogo che ospitava il Drago Vaia.

Voglio far sapere loro che possono contare sul nostro sostegno.”

Martalar

Trae ispirazione artistica dai boschi e dalla forte natura dell’Altopiano di Asiago dove vive e lavora. Pini, larici e faggi scendono dal versante fin quasi dentro al suo laboratorio, posto a Mezzaselva di Roana, permeato di profumo di piante e segatura. Inizia con disegni preparatori che solo in parte rispecchieranno la scultura finale. Hanno il compito di predisporre l’animo dell’artista e coinvolgerlo in un progetto. Sarà poi il legno, con la sua naturale vitalità, a determinare il risultato, a consegnarci la scultura definitiva. Seguendo la sua fibra, ascoltando la musica che il legno emette, volando con l’immaginazione, dalle mani del nostro artista escono figure sinuose, primordiali e leggere. Così le piante riprendono vita nella scultura di Martalar dopo averne attraversato la sua creatività.

