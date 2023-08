Vicenza, Portici di Monte Berico: sabato la pulizia straordinaria

Regalata dagli alpini e dai militari americani la pulizia straordinaria dei Portici di Monte Berico

Vicenza si prepara alla festa patronale con la pulizia straordinaria dei Portici di Monte Berico regalata anche quest’anno alla città dagli alpini della sezione Vicenza insieme con una rappresentanza di militari americani.

Saranno circa una quarantina i volontari impegnati nell’intervento programmato per la mattina di sabato 26 agosto, dalle 8 alle 12.30.

“Ringrazio gli alpini della sezione Vicenza Gruppo Monteberico e i militari della Setaf – dichiara il sindaco Giacomo Possamai – perché anche quest’anno ci fanno dono di questa importante attività di volontariato. È un intervento prezioso che prepara la salita al santuario di Monte Berico al passaggio dei tantissimi pellegrini e turisti attesi nei giorni della Festa dei Oto”.

Il Comune metterà a disposizione dei volontari scope, pali teleferici, soffiatori e sacchi della spazzatura, oltre che un piccolo ristoro. Al termine dell’intervento, Aim Valore ambiente smaltirà i rifiuti raccolti.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 22 agosto 2023

Il Santuario Santa Maria di Monte Berico

Le origini del Santuario di Monte Berico sono legate alle due apparizioni della Madonna a Vincenza Pasini, una donna che portava cibo al marito che lavorava sul colle: la prima del 7 marzo del 1426, la seconda del 1 agosto 1428. La Madonna prometteva la fine della peste e chiedeva che in quel luogo le fosse dedicata una chiesa. Così nel 1428, in pochi mesi, sorse la prima chiesetta tardogotica e un piccolo cenobio per ospitare una comunità religiosa dedita all’accoglienza dei pellegrini.

Dopo un breve periodo in cui la chiesa era governata dai frati di Santa Brigida, il complesso fu affidato ai Servi di Maria (1435), tuttora custodi del santuario.

Da allora il santuario subì una serie di modifiche: dal 1493 al 1498 venne ampliato il convento; nel 1475 venne ampliata la chiesa ad opera di Lorenzo da Bologna; su disegno di Palladio, nel 1590-91 si operò un ampliamento del quale però non rimane traccia perché completamente demolito nel 1687; nel 1703 fu realizzata la chiesa barocca ad opera di Carlo Borella; tra il 1825 e il 1852 venne realizzato il nuovo campanile su progetto di Antonio Piovene, questo intervento provocò la distruzione del coro di Lorenzo da Bologna e il danneggiamento dell’annessa sacrestia; nel 1860-61 venne rifatta la facciata della prima chiesa ad opera di Giovanni Miglioranza.

La prima chiesa si sviluppa in cinque campate ricoperte da volte a crociera, sostenute da colonne rivestite in marmorina nel XIX secolo. L’immagine della Madonna, nella lunetta della porta d’ingresso, è stata realizzata da Pietro Pala.

La chiesa del Borella ha pianta a croce inscritta entro un quadrato ai cui vertici si aprono quattro vani minori coperti a calotta. Nei tre lati esterni, il quarto è sul fianco della prima chiesa, si ripete la stessa facciata.

Fonte dal sito: https://www.monteberico.it/