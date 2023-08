Vicenza: dal 25 agosto ritorna il Luna Park a campo Marzo

Luna Park a Campo Marzo con le attrazioni gratuite per le persone con disabilità. E tante altre promozioni

Venerdì 25 agosto verrà inaugurata la nuova edizione del Luna Park a Campo Marzo.

Le attrazioni che da anni popolano l’area verde in concomitanza con la Festa dei Oto tornano infatti in città per rimanere fino a domenica 17 settembre.

Questa mattina gli assessori allo sviluppo economico Cristina Balbi e alle politiche sociali Matteo Tosetto si sono recati a Campo Marzo, dove in questi giorni stanno arrivando le attrazioni: una cinquantina tra giostre per i bambini e per gli adulti e stand enogastronomici.

Durante tutto il periodo di apertura del Luna Park sono previste agevolazioni e promozioni per valorizzare l’iniziativa che si svolge nella grande area verde tra la stazione e il centro storico.

“L’area di Campo Marzo – ha ricordato l’assessora Cristina Balbi – supera i problemi di degrado nella misura in cui viene popolata e vissuta dai cittadini. Il ritorno del Luna Park è una bella occasione per riappropriarci del nostro storico parco a partire proprio dai giorni della festa patronale. Ringrazio gli attrazionisti che anche quest’anno hanno scelto di fare questa lunga tappa nella piazza di Vicenza”.

“L’inaugurazione del Luna Park – ha aggiunto l’assessore Matteo Tosetto – coincide con la prima giornata dedicata alle persone con disabilità, che già venerdì 25 agosto potranno salire gratuitamente sulle attrazioni che aderiscono all’iniziativa. E’ un segnale di inclusione che conferma la sensibilità degli attrazionisti e di tutti i volontari che si mettono a disposizione degli altri a cui va il nostro ringraziamento”.

Venerdì 25 agosto

il luna park sarà aperto fin dalle 15, ma l’inaugurazione ufficiale avverrà alle 20 (con la distribuzione di 1000 dolci di zucchero filato in omaggio da ritirare negli stand allestiti all’interno del Luna Park e la promozione “paghi 1 prendi 2” sulle attrazioni.

Venerdì 25 agosto e lunedì 4 settembre

saranno giornate dedicate alle persone con disabilità che avranno accesso gratuito alle attrazioni che aderiranno all’iniziativa dalle 15 alle 19.30. In caso di pioggia l’iniziativa del 25 agosto verrà annullata mentre quella del 4 settembre verrà posticipata al 5 o al 6, in base alle condizioni meteorologiche.

I partecipanti sono invitati a presentarsi a Campo Marzo, verso viale Roma, al gazebo gestito dai volontari dell’associazione “Motociclisiti vicentini riuniti”. Con la collaborazione della Rete degli studenti medi, dove sarà possibile registrarsi e firmare la liberatoria. Verrà consegnato a ciascuno un braccialetto che consentirà di accedere gratuitamente a tutte attrazioni ad esclusione di quelle dove si possono vincere premi. Accanto al gazebo verranno esposte alcune Harley-Davidson e altre motociclette con cui sarà possibile farsi fotografare. Sarà a disposizione anche un sidecar per effettuare un breve percorso.

Per informazioni: 3290240841 (chiamare dopo le 14; il 25 agosto e il 4 settembre anche il mattino).

Martedì 5 settembre

è in programma una giornata promozionale per tutti, con lo sconto di 1 euro sulle attrazioni.

Domenica 10 settembre

il Luna Park si trasformerà in Cartoon Party, con la presenza dei personaggi più famosi dei cartoni animati.

Martedì 12 settembre,

infine, nuova promozione “paghi 1 prendi 2” sulle attrazioni che aderiscono all’iniziativa.

Giorni e orari di apertura del Luna Park

Il Luna Park è aperto da venerdì 25 agosto fino a domenica 17 settembre, dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 24. (Alcune attrazioni potrebbero essere disponibili anche dalle 10 alle 12.30). Il venerdì e giovedì 7 settembre dalle 15 all’una di notte; il sabato e venerdì 8 settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 all’una di notte. La domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24.

Gli impianti sonori non saranno utilizzati dalle 12.30 alle 15 e dopo le 23 dal lunedì al giovedì e dopo le 23.30 il venerdì, il sabato e i prefestivi. Il 7 settembre, in occasione della veglia al Santuario di Monte Berico gli impianti sonori verranno spenti dalle 20.

Gli operatori non potranno vendere bevande in bottiglie di vetro o lattine ma dovranno essere somministrate in bicchieri di plastica. Le attrazioni dovranno ripristinare l’area occupata.

Per informazioni e promozioni consultare il sito http://www.festadeioto.com/page.php?9

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa