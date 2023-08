AMA Music Festival 2023: le dichiarazioni di istituzioni e partner

Dichiarazioni di istituzioni e partner dell’AMA Music Festival 2023

AMA Music Festival valorizza tutto il territorio

sia dal punto di vista della promozione turistica che del giro d’affari grazie anche al suo impegno nel coinvolgere tutte le attività economiche locali.

Il festival si svolge all’interno di una dimora settecentesca, location inusuale per concerti ed eventi di questo calibro e di conseguenza motivo in più di distinzione rispetto a tutto quello che avviene nel resto d’Italia. L’andamento di queste edizioni ha fatto sì che AMA si affermasse e che di conseguenza portasse con sé il nome di Romano d’Ezzelino e del bassanese, ben oltre i confini regionali. Infatti ci sono persone e ospiti che arriveranno da tutta Italia e da molte altre nazioni, per cui è una manifestazione da sostenere, che si colloca in un’offerta territoriale sempre più ricca e sempre più di alta qualità.

Simone Bontorin – Sindaco di Romano d’Ezzelino

Al di là dell’indiscusso valore musicale,

AMA Music Festival rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa per un territorio che sul piano del turismo e degli eventi non ha confini. Anche per questa edizione saranno migliaia le persone che arriveranno nel comprensorio per seguire gli appuntamenti in programma e, di conseguenza, per visitare e vivere il Bassanese.

Mi complimento con gli organizzatori che ogni anno rinnovano il festival ampliando le proposte, sempre di qualità e scelta con particolare cura: possiamo dire che l’edizione 2023 sarà “esperienziale” perché ai concerti della sera si affiancheranno delle proposte per vivere le nostre città durante il giorno. Un festival musicale e allo stesso tempo un importante volano turistico soprattutto per i giovani.

Elena Pavan – Sindaco di Bassano del Grappa

Il 2023 per AMA Music Festival è l’anno dei record.

Per questa ottava edizione siamo riusciti a portare un headliner internazionale in ogni serata. Siamo stati eletti il miglior festival italiano 2022 da Ticketmaster, il circuito di vendita biglietti più importante al mondo, cosa che ci ha spinto a fare un passo in più e che continuerà anche per il 2024. La Preview dell’8 luglio è stata sensazionale con un sold out da 9.000 persone coronato dalla splendida performance dei Chemical Brothers.

Agli appuntamenti di agosto puntiamo a ben 30.000 presenze in sei giorni, con spettatori che ci raggiungeranno da tutta Europa. Abbiamo riempito alberghi, camping, transfer e stiamo distribuendo sul territorio un bel po’ di economia, obiettivo principale del nostro progetto “Experience” inaugurato proprio quest’anno.

Siamo lieti inoltre di portare avanti importanti collaborazioni con associazioni locali come “Coldiretti Vicenza” per la promozione dei prodotti del territorio. Non resta altro che augurare un buon festival a tutti. Vi aspettiamo!

Andrea Dal Mina – Founder di “AMA Music Festival”



AMA Music Festival per il 4° anno “quasi consecutivo”

si svolgerà nella bellissima cornice di Villa Ca’ Cornaro, qui a Romano d’Ezzelino, ed edizione dopo edizione si sta sempre più affermando come uno tra gli eventi musicali estivi più importanti, sia a livello nazionale che internazionale.

La preview dell’8 luglio con Chemical Brother, Bloody Beetroots e Motel Connection è stata solo un assaggio di ciò che vedremo nelle sei serate di agosto, con artisti di fama mondiale come Cypress Hill, Megadeth e White Lies che hanno scelto AMA Music Festival come loro unica data italiana e tanti altri nomi importanti tra cui Articolo 31, Lacuna Coil e Yungblud che non vediamo l’ora di ammirare nel nostro grande palco. Ringrazio a nome dell’Associazione culturale AMA i comuni di Romano d’Ezzelino e Bassano del Grappa, patrocinatori dell’iniziativa, il founder di AMA Music Festival, Andrea Dal Mina che da molti anni affianco in questo bellissimo impegno, ma soprattutto lo staff, o per meglio dire amici, che fin dall’inizio si sono messi in gioco per realizzare un evento musicale che valorizzi il nostro territorio.

Non posso quindi sottrarmi dal ringraziare

anche i 150 e più volontari che hanno sposato il nostro progetto e che ogni anno sono qui a dedicare tempo e passione per rendere ottimale lo svolgimento del festival. Il nostro obiettivo, oltre a divertire, è quello di far vivere e conoscere il comprensorio pedemontano del Grappa a 360 gradi, offrendo musica, intrattenimento e servizi di ogni genere, dalla cultura al turismo, dallo sport alla valorizzazione dei nostri prodotti enogastronomici, disponibili all’interno dell’area AMA, al fine di ottenere una completa esperienza multisensoriale. Rivolgo infine un ulteriore e sentito ringraziamento a tutto il direttivo AMA che lavora 365 giorni l’anno per mettere in piedi questa incredibile kermesse che non mi stancherò mai di definire, come da nostro storico slogan, “louder than love” ovvero “più forte dell’amore”. Un grazie a tutti e vi aspettiamo ad AMA Music Festival!

Luca Pasqualato – Presidente associazione culturale “AMA”

AMA Music Festival,

come tutte le creature dotate di un forte carisma, ha la capacità di attrarre l’attenzione in un raggio che diventa di anno in anno più ampio. Certamente l’essere catalizzatore di un pubblico sempre più numeroso e variegato porta una crescita a livello turistico per tutto il nostro territorio, dal Brenta al Piave, dal Grappa alla Rocca di Asolo, e come Ufficio Turistico delle Terre di Asolo e del Monte Grappa abbiamo risposto con entusiasmo alla proposta di collaborazione. Che il team AMA abbia voluto e creduto nel progetto “Experience” ne è la prova tangibile: dare la possibilità agli amanti della musica di vivere il territorio sotto tutte le sue forme, portando a casa non solo un’esperienza di divertimento ma dei ricordi di una destinazione ricca come la nostra.

Beatrice Bonsembiante – Coordinatrice “Iat Asolo” e “Terre di Asolo e del Monte Grappa”

Referente per il Veneto di “Itur – Natura, Cultura e Turismo”

Il Consorzio turistico “Vivere il Grappa”

e AMA Music Festival hanno un obiettivo comune: quello di far scoprire le meraviglie del nostro territorio, un posto unico al mondo per la pratica di tanti sport all’aria aperta e per la presenza di città ricche di storia, cultura ed eccellenze gastronomiche.

Per questo noi di Vivere il Grappa siamo molto felici di partecipare al progetto Experience di AMA.

Nicoletta Frigo – Responsabile operativa del Consorzio Turistico “Vivere il Grappa”

Innanzitutto devo dire che il mio è un commento un po’ di parte

perché sono stato un assiduo frequentatore dell’AMA Music Festival e nel corso degli anni mi ci sono sempre divertito. Ho quindi pensato: ma perché non provare a fare una collaborazione con questo evento, visto che rappresento un po’ il mondo agricolo, anche per portare un messaggio al territorio? Abbiamo tanti prodotti di qualità e con una vetrina importante come l’AMA, si può creare una sinergia! E devo dire che ho trovato in Diletta e in Andrea del Mina, che sono persone molto disponibili, un’apertura totale e di mente perché non si fermano solo al festival, ma cercano di creare quel contesto di marketing territoriale che poi avvia un circolo virtuoso positivo per le nostre aziende e per il territorio stesso. Quindi va dato atto a tutti del lavoro che è stato fatto e fa piacere che quando si entra in area si sente questo spirito felice di collaborazione tra tutti i ragazzi che danno una mano come volontari. Uno spettatore queste cose le sente e quindi torna anche volentieri. In più riuscire a far conoscere i nostri prodotti, le nostre eccellenze, i nostri agricoltori mi riempie il cuore di gioia. So che entriamo in una macchina in corsa importante, quindi è giusto avanzare in punta dei piedi. Quest’anno per noi agricoltori di Coldiretti è un progetto pilota ma sono convinto che nel corso degli anni riusciremo a fare un grande lavoro assieme. Ringrazio tutti e viva l’AMA Festival.

Pietro Guderzo – Presidente “Coldiretti Vicenza”

Anche quest’anno siamo contenti di sostenere AMA Music Festival,

un evento che rappresenta un fiore all’occhiello della stagione estiva di concerti del nostro territorio e che, allo stesso tempo, incarna i valori cardine di CMP: passione, condivisione, emozioni in mezzo alla natura. AMA Music Festival si distingue inoltre per l’attenzione alla comunità e all’impatto ecologico che un festival all’aria aperta di tale portata può avere e come CMP non possiamo che sostenere e condividere l’impegno e l’attenzione verso questi temi che per noi, azienda outdoor, sono fondamentali. Auguro a tutti di divertirsi nelle serate di un evento che comprende alcuni artisti di grande fama, sia a livello nazionale che internazionale. Per noi è un orgoglio che tutto ciò accada proprio a Romano d’Ezzelino, città che ospita la nostra azienda, a testimonianza di come si possa dar vita a progetti interessanti anche lontano dalle grandi città.

Fabio Campagnolo – Ceo “CMP”

Riteniamo che il rispetto reciproco

e la consapevolezza sessuale siano fondamentali per promuovere una vita sessuale sana e soddisfacente. Siamo entusiasti di offrire un’esperienza educativa, divertente e coinvolgente ai partecipanti dell’AMA Music Festival, contribuendo così a diffondere un messaggio di apertura mentale e inclusione.

Ufficio stampa “EasyToys”

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione

tra AMA Music Festival e le tre radio del gruppo KlasseUno maggiormente coinvolte a livello musicale: Bellla&Monella, Piterpan e Marilù. Eventi di questo genere valorizzano il territorio nel quale le nostre radio conquistano un fedele pubblico di ascoltatori e creano un filo conduttore tra le produzioni musicali e lo spettacolo dal vivo.

Ufficio stampa “KlasseUno”

Questo è il quinto anno che collaboriamo

con AMA Music Festival come sponsor e anche come soluzione tecnica per portare connettività e servizi a tutto il festival. Siamo contenti di essere partner del progetto, delle iniziative e di tutto ciò che viene creato per il territorio e per la musica.

Luca Forbiti – Amministratore delegato “Flynet”

Crediamo che AMA Music Festival

sia un’occasione bella e importante di coinvolgimento positivo e attivo dei giovani e di valorizzazione del nostro territorio. Per questo come azienda ci teniamo a sostenere l’evento e siamo molto contenti di essere presenti con i nostri prodotti.

Diletta Brunello – Responsabile marketing “Brunello Salumi”

Line up 2023

AMA MUSIC FESTIVAL

22 agosto ( Day 0 ) » VERDENA / JENNIFER GENTLE / BRUUNO / BOB BALERA

) » VERDENA / JENNIFER GENTLE / BRUUNO / BOB BALERA 23 agosto ( Day 1 ) » TURNSTILE / WHITE LIES / NITRO / BNKR44

) » TURNSTILE / WHITE LIES / NITRO / BNKR44 24 agosto ( Day 2 ) » CYPRESS HILL / COLLE DER FOMENTO / KAOS & DJ CRAIM / DOUBLE S

) » CYPRESS HILL / COLLE DER FOMENTO / KAOS & DJ CRAIM / DOUBLE S 25 agosto ( Day 3 ) » ARTICOLO 31 / WLADY

) » ARTICOLO 31 / WLADY 26 agosto ( Day 4 ) » YUNGBLUD / BRESH / NASKA | LA SAD / CALL ME KARIZMA

) » YUNGBLUD / BRESH / NASKA | LA SAD / CALL ME KARIZMA 27 agosto (Day 5) » MEGADETH / LACUNA COIL / KATATONIA / MESSA

La line up può subire modifiche e/o integrazioni

Biglietti

AMA MUSIC FESTIVAL (singoli)

Martedì 22 agosto: Parterre POSTO UNICO € 5 (acquistabile in cassa la sera del concerto)

(acquistabile in cassa la sera del concerto) Mercoledì 23 agosto: Parterre POSTO UNICO € 32 + d.p. Parterre PIT € 45 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

+ d.p. Parterre PIT + d.p. VIP pack + d.p. Giovedì 24 agosto: Parterre POSTO UNICO € 40 + d.p. Parterre PIT € 55 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

+ d.p. Parterre PIT + d.p. VIP pack + d.p. Venerdì 25 agosto: Parterre POSTO UNICO € 32 + d.p. Parterre PIT € 45 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

+ d.p. Parterre PIT + d.p. VIP pack + d.p. Sabato 26 agosto: Parterre POSTO UNICO € 32 + d.p. Parterre PIT € 45 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

+ d.p. Parterre PIT + d.p. VIP pack + d.p. Domenica 27 agosto: Parterre POSTO UNICO € 40 + d.p. Parterre PIT € 55 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

AMA MUSIC FESTIVAL (abbonamenti)

Dal 23 al 27 agosto: Parterre POSTO UNICO € 150 + d.p. Parterre PIT € 200 + d.p.

(validi per una persona, per 5 giorni)

Biglietti, abbonamenti e altre info su www.amamusicfestival.com

AMA MUSIC FESTIVAL 22-23-24-25-26-27 agosto 2023

Parco di Villa Cà Cornaro – Romano d’Ezzelino (VI), via Cà Cornaro, 9

Apertura cancelli, ogni sera ore 18.00 – Sabato 26 agosto, ore 16.30

