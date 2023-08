A31: malore a un autista nell’area di servizio e finisce contro un autoarticolato

Alle 12:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A31, all’interno dell’area di servizio Postumia Sud nel territorio di Bolzano Vicentino.

Un camion di medie dimensioni andato a impattare lateralmente contro un autoarticolato fermo, per un malore dell’autista.

Il conducente del mezzo entrato nell’area di servizio,

probabilmente dopo essersi sentito male, ha perso il controllo del camion, ha attraversato le colonnine di un distributore danneggiando gli sfiati e delle lamiere.

Il camion ha poi proseguito finendo contro una siepe e un autoarticolato parcheggiato, di cui è stato danneggiato il serbatoio con lo spandimento di 800 litri di gasolio.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale.

Inibito l’uso della parte di distributore dove è avvenuto l’incidente fino al controllo dei tecnici.

Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada la polstrada e l’ARPAV per lo spandimento del gasolio.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:00 circa.

Numero di emergenza: 115

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando VV.F. di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Distaccamento di Arzignano

Indirizzo Via Sega, 9 36071 Arzignano

Telefono 0444/670222

Distaccamento di Asiago

Indirizzo Via Cinque, 166 36012 Asiago

Telefono 0424/462222

Distaccamento di Bassano del Grappa

Indirizzo Via Ca’ Baroncello, 2 36061 Bassano del Grappa

Telefono 0424/228270

Distaccamento di Lonigo

Indirizzo Via Fiume, 6 36045 Lonigo

Telefono 0444/830222

Distaccamento di Schio

Indirizzo Via Jean Monnet, 25 36015 Schio

Telefono 0445/519002

Distaccamento Volontari di Recoaro Terme

Indirizzo Via Facchini sinistra, 14/8 36076 Recoaro Terme

Telefono 0445/946228

Distaccamento Volontari di Thiene

Indirizzo Via Marco Corner 36016 Thiene

Telefono 0445/361222

Nucleo Sommozzatori di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Relazioni esterne e comunicazione in emergenza

CR Dott. Salvatore TURRIA

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx