Vicenza: sfalci, rimodulato fin da prima di Ferragosto il servizio di Amcps

Assessore Spiller sugli sfalci: “Abbiamo chiesto anche agli altri gestori del verde di anticipare i propri interventi”

In ognuno dei parchi storici cittadini, da marzo a novembre, gli interventi di sfalcio sono almeno 12. Nelle aree verdi del centro storico almeno 10. Altrettanti quelli previsti in ciascuno dei parchi gioco e nelle aree verdi delle scuole. Per quanto riguarda le aree verdi delle circoscrizioni i passaggi sono 8. Almeno 4 quelli programmati nel corso dell’anno lungo le piste ciclabili.

Tutti questi interventi, ritenuti adeguati dai tecnici del verde pubblico, sono stati però rimodulati fin da prima di Ferragosto, alla luce delle condizioni climatiche che hanno visto per tutta l’estate un’alternanza di clima molto caldo e di temporali che ha favorito lo sviluppo delle erbe infestanti.

L’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Spiller

“Considerata la particolare situazione che ha generato una crescita abnorme della vegetazione – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller, oggi in sopralluogo lungo la ciclabile di Maddalene con l’amministratore unico di Amcps Carlo Rigon – abbiamo concordato con l’azienda di anticipare già ad agosto alcuni interventi inizialmente pianificati per le prossime settimane. Già prima e a cavallo di Ferragosto abbiamo chiesto l’esecuzione di specifici interventi. Da oggi sono ben 11 le squadre operative in città per il taglio dell’erba nei parchi, nelle aree verdi delle circoscrizioni e lungo le piste ciclabili. Prima dell’inizio delle scuole interverranno anche nei giardini scolastici. Vedremo a settembre se sarà necessario procedere con ulteriori rimodulazioni del piano degli sfalci”.

Complessivamente, Amcps si occupa di 1,3 milioni di metri quadrati di verde comunale, tra parchi storici, giardini scolastici, piste ciclabili, cigli stradali, banchine. Ma in città vi sono molte altre aree verdi che non appartengono al Comune, come le rive dei corsi d’acqua in capo al genio civile, le tangenziali di proprietà autostradale, le strade della Provincia e i cantieri privati o non ancora consegnati all’amministrazione comunale. Per questo motivo nei giorni scorsi l’assessore Spiller ha scritto a genio civile, società autostrade Brescia Padova, Vi.abilità e ad alcune imprese private che hanno in carico significative lottizzazioni, facendo presente le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini relative ad aree che non sono di competenza comunale.

“Abbiamo chiesto anche a questi soggetti – ha detto l’assessore – di effettuare con urgenza una rimodulazione del proprio piano di sfalci in relazione alla particolare situazione climatica registrata, soprattutto per ragioni di sicurezza viaria”.

L’assessore conclude

“Colgo l’occasione – ha concluso l’assessore – per ringraziare il personale di Amcps e in generale tutti coloro che anche in queste settimane particolarmente torride lavorano all’aperto per garantirci una città curata e pulita”.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 21 agosto 2022