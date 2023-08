Veneto, Meteo: stato di allarme climatico per disagio fisico fino al 24 agosto

La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni, formulate in forma di tendenza, contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso oggi da ARPAV – Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, comunica che la dichiarazione di stato di allarme climatico per disagio fisico, già attiva fino al 21 agosto, è stata prolungata da oggi fino al 24 agosto per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto.

Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800535535. Realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800990009.

Comunicato nr. 1390 -2023 (PROTEZIONE CIVILE)

(AVN) Venezia, 21 agosto 2023

Sistema Nazionale dei Centri Funzionali e Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome, si propone di realizzare una rete di centri operativi che attraverso attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti relativi sul territorio, sia di supporto alle decisioni delle autorità preposte all’allertamento delle diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto è attivo dal 02/04/2009.

Attualmente il CFD opera secondo la DGR 837 del 31/03/2009, DGR 1373 del 28/07/2014 – “Adozione di nuove modalità operative del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto”. DDR 110 del 24/10/2014 “Aggiornamento e completamento dell’allegato A alla DGR 1373/2014”. DGR 1875 del 17/12/2019 “Aggiornamento delle modalità operative del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto”. DGR 869 del 19/07/2022 “Aggiornamento delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto inerenti l’allertamento per rischio idrogeologico per temporali”. E DGR 1228 del 10/10/2022 “Aggiornamento delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto inerenti all’allertamento per rischio valanghivo”.

