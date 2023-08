Take Your Time 2023: una giornata per gli appassionati di motorsport

Gli Inspirational Speech saranno ancora un momento fondamentale del VKI® Summer Event

Ci stiamo avvicinando al Take Your Time 2023.

L’evento che racchiude tutta l’essenza di VKI® è infatti in programma domenica 27 agosto, dalle ore 16.30 alle 22.00.

Come da tradizione sarà una giornata da vivere con tutti gli appassionati di motorsport che durante l’anno corrono sul nostro tracciato, ma anche assieme a chi non ha mai provato l’esperienza in pista, e non vede l’ora di scoprirla.

Un’altra caratteristica del Take Your Time sono i grandi ospiti presenti durante l’arco della giornata.

Tornano anche quest’anno, quindi, gli Inspirational Speech, momenti in cui ci approcceremo a temi, valori ed emozioni dell’esperienza VKI®, attraverso il racconto e la visione dei diversi ospiti in programma.

Come lo scorso anno a condurre gli speech sarà GIANLUCA GAZZOLI (Radio Deejay – BSMT). La sua energia, l’empatia e la capacità di ascoltare e coinvolgere il pubblico sono perfetti per dialogare con gli ospiti in arrivo:

VITTORIA “VICKY” PIRIA (ore 17.30)

– pilota e opinionista tv, Vicky Piria è un volto conosciuto e apprezzato tra gli appassionati di motorsport e del web. La sua passione per i motori è scattata su una pista di kart e da lì è cresciuta fino a portarla a guidare nell’Electric GT, nella W Series e nel campionato italiano GT. Dal 2021 è opinionista Mediaset per i campionati di Formula E ed Extreme E.

Di tutte queste esperienze nel motorsport parleremo al Take Your Time.

HUMAN SAFARI / NICOLÒ BALINI (ore 18.30)

– Creator digitale e punto di riferimento del mondo travel con i suoi canali YouTube “Human Safari” e “Nicolò Balini”. È anche co-fondatore di SiVola.it. Nicolò torna per il secondo anno consecutivo al Take Your Time per condividere idee e pensieri su come vivere e assaporare al meglio ogni nuova esperienza.

Con Nicolò ragioneremo sullo spirito con il quale ci si avvicina ad una nuova avventura. Consapevoli che ogni viaggio, con le sue emozioni, è in grado di cambiarti.

PROGETTO HAPPINESS / GIUSEPPE BERTUCCIO D’ANGELO (ore 20.00)

– Reporter e youtuber, Giuseppe Bertuccio D’Angelo è l’ideatore di «Progetto Happiness», un viaggio attraverso il mondo e il concetto di felicità. Come cambia l’approccio alla felicità tra culture e luoghi differenti, assieme a Giuseppe dialogheremo su questa ricerca, su quali siano i limiti da superare e su quanto sia importante allineare corpo e mente lungo il percorso.

Rispetto alle scorse edizioni del Take Your Time cambierà il format dell’esperienza in pista: sessioni libere da 15 minuti, utilizzando il nostro Full Track.

La tariffa per l’esperienza in pista sarà di 20 € a persona, con prenotazione obbligatoria.

L’evento sarà anche un’ottima occasione per provare i nuovi kart VKI®, che verranno presentati in agosto.

Confermatissime le Experience gratuite da vivere fuori dalla pista assieme ai nostri partner.

E poi non mancheranno la musica, il relax nell’aria food&drink e tante occasioni per immergersi a fondo nell’essenza dell’esperienza di divertimento VKI®.

L’ingresso per provare le experience gratuite, ascoltare gli speech e vivere la nostra area food & drink è sempre libero e gratuito per tutti (fino al raggiungimento della massima capienza).

Tutte le info e gli orari del Take Your Time 2023 sono disponibili nella sezione dedicata sul nostro sito, a questo link: https://www.vki.it/takeyourtime

VKI® Kart Experience Via Verona 74/w

Altavilla Vicentina, Vicenza