Rugby Alto Vicentino: prove gratuite per tutto settembre

La nuova stagione sportiva di rugby è dietro l’angolo – Rugby Alto Vicentino

Lunedì 4 settembre segnerà l’inizio

di un entusiasmante viaggio per gli appassionati di rugby dai 5 anni in su, sia maschi che femmine, che vorranno vivere in prima persona l’emozione del rugby.

Ciò che renderà questo inizio di stagione ancora più speciale è l’offerta di prove gratuite per tutto il mese di settembre.

Dal lunedì al venerdì, dalle 18:30 alle 21:30, il campo sarà animato da attività e orientamento.

Degli incaricati saranno sempre a disposizione per fornire informazioni, assicurando che i nuovi arrivati possano integrarsi perfettamente in questa vivace comunità sportiva.

Per coloro che hanno domande al di fuori di questi orari, sono prontamente disponibili i seguenti recapiti: 3518190405 oppure segreteria@rugbyaltovicentino.it.

Grazie agli educatori e allenatori qualificati,

il Rugby Alto Vicentino promette molto più del semplice sviluppo atletico.

I partecipanti intraprenderanno un percorso di crescita personale e sportiva.

I valori fondamentali del rugby, tra cui il lavoro di squadra, il rispetto, la disciplina e la perseveranza, serviranno da base per l’apprendimento e il progresso sia dentro che fuori dal campo.

Con le giornate che si accorciano e l’aria che diventa più leggera, settembre segnerà non solo l’inizio di un’entusiasmante impresa sportiva, ma anche un percorso verso preziose lezioni di vita.

Il Rugby Alto Vicentino ti aspetta!

“Un modo di vivere e condividere”

La nostra Società si propone di :

1. Avvicinare allo sport del rugby, i bambini, i ragazzi, i giovani e gli adulti, per trasmettere i suoi forti valori educativi (che appartengono e contraddistinguono questo sport) al loro ambiente familiare e sociale, alle scuole e ai loro educatori, attraverso un approccio di accoglienza, condivisione e ampio confronto.

2. Proporre una valida opportunita’ educativa attraverso la pratica di una attivita’ sportiva che non e’ esclusivamente finalizzata al miglioramento delle qualita’ atletiche e tecniche, ma anche alla valorizzazione e allo sviluppo, nel tempo, di un uomo-atleta, seguendo le fasi evolutive del suo sviluppo psico-fisico, esercitando lo sport del rugby come gioco per allenare alla vita e per creare opportunita’ per il suo futuro.

3. Creare un movimento continuativo, di ampia dimensione volto all’aggregazione e alla sensibilizzazione della cultura dello sport in generale e dei suoi intrinseci valori educativi, utilizzando come strumento di comunicazione, di testimonianza e di partecipazione la nostra palla ovale.

I valori che prefiggiamo di trasferire sono : Spirito di squadra, Coraggio, Divertimento, Autodisciplina, Rispetto Reciproco, Lealtà, Altruismo

Estratto dal Codice Etico Societario