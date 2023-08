Malo: Amalo Street Art Fest, il 27 agosto arte di strada

Strabili e Mirabilie in città! con AMALO STREET ART FEST

Domenica 27 agosto torna la seconda edizione di Amalo Street Art Fest, il festival di arte di strada di AMALO FESTIVAL. Organizzato in collaborazione con l’Assessorato al turismo e alle attività produttive.

Nella giornata dell’ultima domenica di agosto, il centro cittadino di Malo diventa un palcoscenico a cielo aperto con la travolgente creatività dell’arte di strada. Ospitando nove delle migliori compagnie nazionali di arte di strada che sapranno coinvolgere il pubblico. Coinvolgere con i loro spettacoli di musica, circo-teatro, burattini, parate, acrobatica e clownerie.

I punti spettacolo:

Piazza De Gasperi, Piazza Zanini, Piazza Duomo, Piazza Marconi e Piazzetta Vecchia sono i punti spettacolo dove potrete trovare gli spettacoli stanziali, con una ricca programmazione che parte alle ore 15 fino alle 21.

Le altre vie del centro saranno animate da colorate parate e artisti itineranti. La viabilità di accesso al centro storico sarà modificata in relazione agli spazi utilizzati.

Nove compagnie per un totale di 16 artisti provenienti da tutta Italia (e non solo) saranno i protagonisti di una domenica all’insegna dell’energia e del divertimento in una Malo tutta da vivere e da ridere !

La partecipazione agli spettacoli è gratuita. Il programma degli eventi è consultabile sul sito www.amalofestival.it, costantemente aggiornato.

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa

Malo, 21 agosto 2023