Lista Rucco Sindaco: “boom” di visitatori a ferragosto

Lista Rucco Sindaco – Apprendiamo con soddisfazione, dagli organi di stampa locali e dai comunicati dell’Ufficio stampa del Comune, che i Musei civici di Vicenza avrebbero registrato un “boom” di visitatori nei tre giorni del ponte ferragostano, con ben 5.537 ingressi e uno straordinario “incremento” del 17,56% nei confronti dello stesso periodo dell’anno precedente.

La soddisfazione è tanto più data dalla considerazione e dalla consapevolezza, che speriamo non sfugga a nessuno, che la crescita di presenze in città sia la positiva conseguenza di 5 anni di precise politiche turistiche e museali e non solo di quelle, che peraltro nessuno ha ancora visto, dei primi tre mesi del nuovo governo della città.

Dati che suscitano però qualche dubbio,

perchè in evidente contrasto con le cifre dello scorso anno comunicate dall’ufficio stampa del comune (16.8.22) che, per gli stessi 3 giorni di ferragosto, dichiarava un’affluenza totale di 5.439 visitatori nei 7 musei del circuito civico cittadino.

Non si è trattato dunque di alcun “boom” ma di una differenza di 98 persone in più rispetto al 2022.

Onestamente un modesto incremento più o meno dell’ 1,7% e non del 17% così annunciato, forse dovuto anche all’inspiegabile chiusura delle Gallerie di Palazzo Thiene, ritornate alla città nel 2021 con un grande investimento culturale, e che la nuova amministrazione non riesce a tenere aperte al pubblico in uno dei ponti più turisticamente importanti dell’anno.

Turisti e cittadini che,

a 3 mesi dall’inizio del nuovo mandato amministrativo, nella via principale della città, accanto a due monumenti patrimonio dell’umanità trovano ancora, a far bella “mostra” e promozione di sè, i cartelloni dell’esposizione sull’antico Egitto in basilica palladiana, ultima grande realizzazione dell’Amministrazione precedente.

Un gran bel biglietto da visita per la nostra città e per le sue rinnovate ambizioni di “capitale”.

Lista Rucco Sindaco – Francesco Rucco – Simona Siotto