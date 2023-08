Famila Schio: è iniziato giovedì 17 agosto il raduno

Tutti gli appuntamenti della preseason orange – È iniziato giovedì 17 agosto il raduno del Famila Schio.

Al PalaRomare

si sono presentate tutte le italiane assieme a Reisingerová e Sivka, e 4 ragazze del settore giovanile.

È sbarcata ieri a Schio Guirantes mentre Juhász e Parks (impegnate in WNBA rispettivamente con Minnesota e Chicago) arriveranno in corsa.

Le prime amichevoli inizieranno presto quest’anno dal momento che lo staff tecnico ha deciso di sperimentare una nuova modalità di preparazione.

Le giocatrici, infatti, hanno iniziato il proprio lavoro a casa una settimana prima del raduno seguite personalmente da remoto dalla preparatrice Caterina Todeschini.

Si sono così presentate a Schio già con una settimana di lavoro sulle spalle.

Il calendario della preseason

26-28 agosto AMICHEVOLI A KRANJSKA GORA con London Lions

2-3 settembre TORNEO A TARBES con Tarbes, Montpellier e IDK Eskutoren

10-11 settembre TORNEO A CAGLIARI con Miskolc, Sassari e Brescia

16-17 settembre TROFEO DEL CINQUANTENARIO A SCHIO con San Martino di Lupari, Brescia e Tarbes

Stagione 2022-23

L’annata inizia con movimenti di mercato importanti: Laksa, Andrè e Del Pero si accasano a Bologna, capitan Dotto a Ragusa, saluta anche Gruda che torna in patria a Lione.

La società opera bene sul mercato e porta a Schio Rhyne Howard (1° scelta al Draft WNBA) e Marina Mabrey, oltre ad Astou Ndour, Elisa Penna ed il ritorno di Martina Bestagno.

La miglior stagione orange di sempre inizia con una straripante vittoria nella finale di Supercoppa Italiana, prosegue con la conquista del secondo posto in regular season di Eurolega e campionato.

Ai quarti di finale di Eurolega il Beretta incrocia la rivelazione Valencia: 3 partite combattute in cui la fa da padrone il fattore campo e, per la prima volta nella storia, il Famila accede alle Final 4.

Nel mentre, a Campobasso, le orange vincono la 14° Coppa Italia ai danni della Reyer. Alle Final 4 di Praga, Schio in semifinale mette in seria difficoltà la corazzata Fenerbahce e, nella finale per il 3° posto, conquista la medaglia di bronzo con l’iconica tripla allo scadere di Sventoraite.

20 giorni più tardi il Famila si laurea campione d’Italia per la 12° volta espugnando prima il PalaDozza esaurito (6.000 spettatori) e poi affermandosi anche al PalaRomare per un triplete da sogno.