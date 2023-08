Corso integrato di neuroanatomia clinica, prospettive di recupero, riabilitazione cognitiva e reinserimento psico-sociale di persone con una grave cerebrolesione acquisita – Brain

Il 10 e 11 novembre un’opportunità formativa per medici, fisioterapisti, logopedisti, psicologi e terapisti occupazionali.

Nuovo capitolo per la missione formativa

di Brain Associazione Traumi Cranici odv e della Cooperativa Sociale Sogno e Vita onlus.

Oltre al corso specifico per fisioterapisti sul Model of Bobath Clinical Practice, in programma il 3 e 17 novembre, la Rocca di Altavilla Vicentina (ossia la struttura in cui Brain e Sogno e Vita sviluppano i percorsi riabilitativi a favore di persone che hanno subito una grave lesione cerebrale) sempre nel prossimo mese di novembre, nello specifico il 10 e 11, ospiterà un altro corso, aperto a medici, fisioterapisti, logopedisti, psicologi e terapisti occupazionali, intitolato “Brain Networks delle lesioni cerebrali: casi clinici”.

Si tratta di un corso integrato di neuroanatomia clinica, prospettive di recupero, riabilitazione cognitiva e reinserimento psico-sociale di persone con una grave cerebrolesione acquisita, partendo dalla consapevolezza che ogni caso è un caso a sé, ogni storia è diversa, ogni danno cerebrale dà origine a manifestazioni diverse e ognuna va inquadrata sul piano clinico, neurocognitivo e funzionale per una maggiore riuscita dei programmi di riabilitazione.

La riabilitazione cognitiva si è molto evoluta negli ultimi 10 anni, passando da una forma di pensiero astratto ad una disciplina sempre più guidata da un razionale teorico e da una serie di attività ed esercizi mirati alle difficoltà delle persone che hanno subito un danno cerebrale.

Il corso offre dunque l’opportunità di integrare le competenze

fra varie discipline per analizzare importanti aspetti legati alla diagnosi stessa, al decorso in fase acuta, post-acuta e agli esiti.

Si approfondiranno, attraverso singoli casi clinici, i correlati neuroanatomici dei sintomi, l’organizzazione dei circuiti cerebrali alla base del possibile recupero e della reintegrazione in società, seppur con limiti residui talvolta molto evidenti.

Il corso, che vede come responsabile scientifico il dott. Giannettore Bertagnoni (direttore dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale di Vicenza – Unità Gravi Cerebrolesioni-Unità Spinale), avrà come relatori lo stesso dott. Bertagnoni, il dott. Marco Catani (direttore del NatBrainLab al King’s College di Londra) e il dott. Giuseppe Zappalà (neurologo dell’ARNAS Garibaldi di Catania).

Il 10 novembre le lezioni sono in programma dalle 14.30 alle 18.30 e l’11 novembre dalle 9 alle 13.

Si terranno tutte presso la comunità “La Rocca”, in via Chiesa 87 a Altavilla Vicentina (impostazione navigatore via Tovo 46).

Al termine del corso verranno rilasciati un attestato di partecipazione e l’accreditamento di 8 crediti ECM per le figure professionali indicate.

Il costo di partecipazione è di 200 euro + IVA, per un massimo di 40 partecipanti.

Info e prenotazioni: e-mail sognoevita@gmail.com; tel. 3456187491.

Il programma del corso è disponibile su www.riabilitazionetraumacranico.it.

Altavilla Vicentina, 21 agosto 2023

Brain Associazione Traumi Cranici

Dal 1993 l’associazione Brain, attraverso i servizi presenti nella propria struttura “La Rocca” ad Altavilla Vicentina (la prima del genere in Italia), si occupa di percorsi riabilitativi (sia fisici sia cognitivi) per persone che hanno subito una grave lesione cerebrale (in particolare dopo un grave trauma encefalico) o che sono state colpite da un’emorragia o un’anossia cerebrale.

I percorsi coinvolgono anche i famigliari, al fine di sostenere le relazioni che inevitabilmente vengono messe a dura prova da questi dolorosi eventi.

