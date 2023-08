Bassano, Ponte della Vittoria: gratuito il parcheggio in viale Diaz

Ponte della Vittoria – Gratuito il parcheggio in viale Diaz antistante i magazzini Bermax di Bassano del Grappa (VI)

Fin dall’avvio del cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte della Vittoria, l’Amministrazione comunale ha tenuto stretti contatti con le associazioni di categoria e anche direttamente con commercianti, esercenti e residenti delle zone limitrofe invitando a segnalare possibili azioni da attuare per limitare il disagio di questi mesi.

Tra queste, la richiesta di sospensione della sosta a pagamento nell’area a parcheggio antistante i magazzini Bermax di viale Diaz. Oltre a un potenziamento della segnaletica che evidenzi l’apertura delle attività commerciali.

Il Sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan

“Nel corso dell’ultima Giunta comunale – annuncia il Sindaco Elena Pavan – è stato deciso che fino al prossimo 31 ottobre il parcheggio nell’area indicata sarà gratuito, così da agevolare la sosta di quanti desiderano recarsi in una delle attività della zona. Allo stesso tempo, saranno ulteriormente aumentate le indicazioni relative alle modifiche alla viabilità e all’apertura delle attività commerciali. Una decina di giorni fa sono passata a salutare gli esercenti delle attività in destra Brenta e sinistra Brenta e li ringrazio per la comprensione e la pazienza”.

La gratuità inizierà lunedì 21 agosto e proseguirà per più di due mesi.

“In queste settimane abbiamo più volte incontrato le persone che svolgono una attività o che per motivi di lavoro gravitano nella zona interessata al cantiere – dice l’Assessore Andrea Zonta – per tenerli informati dell’andamento e dimostrare la nostra vicinanza. Ci rendiamo conto del disagio, ma allo stesso tempo devo dire che i gestori comprendono la necessità di intervenire. Contiamo sul rispetto delle tempistiche indicate dalla ditta incaricata e sono allo studio le possibili soluzioni da attuare non appena sarà possibile l’apertura di una corsia di marcia”.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa

Bassano del Grappa, 21 agosto 2023