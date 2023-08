Protezione Civile – Bassano: contributo di 30mila euro agli Alpini per l’acquisto di due veicoli

L’Amministrazione comunale

sostiene la sezione Monte Grappa dell’Associazione Nazionale Alpini con l’erogazione di un contributo di 30 mila euro finalizzato all’acquisto di due veicoli polivalenti da soccorso per le attività svolte dall’unità di protezione civile operante in ambito comunale e nel territorio bassanese.

Il contributo comunale, approvato di recente con una delibera di Giunta, coprirà parzialmente la spesa complessiva di 88.156 euro prevista per l’acquisto delle vetture polivalenti che serviranno per lo svolgimento di numerose attività di protezione civile.

“Abbiamo accolto con convinzione l’istanza presentata dall’Associazione Alpini – spiega il sindaco, Elena Pavan – per un sostegno all’acquisto di mezzi che serviranno a rafforzare gli interventi di sicurezza nel territorio legati alle attività di protezione civile, e svolte in stretto coordinamento con i nostri uffici comunali.

Grazie a questi due nuovi veicoli, il mondo del volontariato potrà garantirci un sostegno ancora più forte ed efficace”.

“Per comprendere l’importanza delle attività di soccorso

svolte anche dagli Alpini – aggiunge l’assessore alla Protezione Civile, Andrea Zonta – basta pensare alle situazioni di emergenza idrogeologica per temporali, che a causa dei cambiamenti climatici sono sempre più frequenti, e necessitano di interventi tempestivi per il ripristino e la messa in sicurezza di strade, edifici e spazi pubblici o privati”.

Bassano del Grappa, 21 agosto 2023

CENNI STORICI SULL’ASSOCIAZIONE ALPINI

L’Associazione Nazionale Alpini nacque a Milano sulla spinta della durissima prova che l’Italia aveva attraversato nella Prima Guerra Mondiale. Pur vittorioso, il nostro Paese uscì drammaticamente provato da tre anni di conflitto: i reduci di quella terribile esperienza ed in particolare gli Alpini, temprati dai combattimenti in montagna e uniti dal loro granitico spirito di corpo, decisero di unirsi e fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie dei commilitoni e per non disperdere il patrimonio di solidarietà e valori umani che si era creato sulle creste e nelle trincee.

Fondamentale fu il ruolo di Arturo Andreoletti (1884-1977) alpinista, ufficiale pluridecorato, appassionato e intelligente: sotto la sua spinta e quella di altri fondatori l’8 luglio del 1919 si costituì l’Associazione Nazionale Alpini. L’idea prese forma a Milano, dove, nella Birreria Spatenbräu di Angelo Colombo, pure lui tra i fondatori, si riunivano i reduci: la prima sede della neonata Associazione fu nella vicina Galleria Vittorio Emanuele e fu l’inizio di una lunghissima marcia. Il primo presidente fu Daniele Crespi, dal 2013 è in carica Sebastiano Favero (i presidenti dell’Associazione).

L’Ana è un’associazione apartitica

e si propone di (come si legge nell’art. 2 dello Statuto): tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza; favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.

Nel settembre del 1920

venne organizzata la prima Adunata nazionale sul Monte Ortigara, teatro di una delle battaglie più sanguinose della guerra e ribattezzato “Calvario degli Alpini”. A quel primo appuntamento ne seguirono altri venti sino al 1940, a Torino, prima che a causa della Seconda Guerra Mondiale la manifestazione venisse sospesa per sette anni.

Nell’aprile del 1947, ricomparve il giornale L’Alpino, anch’esso nato nel 1919. Nell’ottobre del 1948 si svolse a Bassano del Grappa la prima Adunata del dopoguerra. Dopo la sosta del 1950, anno del Giubileo, essa riprese senza più interrompersi, se non nel 2020 e 2021 a causa della pandemia.

L’Associazione Nazionale Alpini al 2022 registrava oltre 320mila soci, con 80 Sezioni in Italia, 30 nelle varie nazioni del mondo, più 5 gruppi autonomi: cinque in Canada (Calgary, Sudbury, Thunder Bay, Vaughan) e Russia. Le Sezioni si articolano in circa 4.400 Gruppi. Ai circa 240mila soci ordinari si aggiungono circa 80mila Aggregati.

Fedele a valori quali amor di Patria, amicizia, solidarietà e senso del dovere, cementati durante l’esperienza della naja (il servizio militare di leva), l’Associazione ha saputo esprimere concretamente queste doti, intervenendo in circostanze drammatiche, in Italia e all’estero: Vajont (1963), Friuli (1976/’77) dove nacque di fatto la Protezione Civile Nazionale, Irpinia (1980/81), Valtellina (1987), Armenia (1989), Albania (a favore dei kosovari 1999). E ancora in Valle d’Aosta (2000), Molise (2002), Abruzzo (2009-’10), Pianura Padana (2012) e in Centro Italia (2016-’17).

I volontari della Protezione Civile Ana sono circa 13mila e sono guidati da Andrea Da Broi.

Fonte ANA