Asiago: manifestazioni ed eventi da lunedi 21 a giovedì 31 agosto

41° Concorso Internazionale di Sculture in legno

21-27 agosto

Asiago

Concorso di scultura a cui parteciperanno 13 scultori, italiani e stranieri, che realizzeranno la propria scultura partendo da un tronco di legno o un pannello, sotto lo sguardo attento dei passanti nelle principali strade e piazze del paese e del centro storico.

I visitatori avranno modo di contemplare la sapiente arte degli scultori ed ammirare le opere prendere forma pian piano, trascorrendo una giornata piacevole immersi nell’atmosfera intrisa d’arte del centro di Asiago.

“I PITTORI DELLA REALTA’ Tra antico e moderno” – Asiago

Museo “Le Carceri”

La mostra di Asiago rilegge l’avventura dei “Pittori moderni della realtà”, una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra.

Al Museo Le Carceri le opere di Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarnieri, insieme con due capolavori di Giorgio de Chirico.

Orari di apertura dal 27 giugno all’ 1 ottobre:

Tutti i giorni ore 10-12.30 / 15.30-19, sabato fino alle ore 21.30

SCOPRI DI PIU’

Lunedì 21 agosto

Ore 6.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Animali all’alba – Kaberlaba escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 8.45 Baita Le Melette parcehggio nord – Gallio

Escursione “La Via delle Malghe – Slapeur e Monte Fior”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.30

Passeggiata facile lungo i sentieri della Grande Guerra.PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Terrazza Chalet Europa

Yoga al mattino. A cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’Autore incontro con Paolo Malaguti vincitore del Premio mario Rigoni Stern 2022 e presentazione del libro “Il moro della cima” e “Piero fa la Merica”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini.

Martedì 22 agosto

Ore 8.45 Baita Le Melette parcehggio nord – Gallio

Escursione “Il Monte Ortigara – Storie di Alpini e Kaiserschützen”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.00

Uscita facile con noleggio Mountain Bike incluso lungo la strada del Vecchio Trenino. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dell’Altopiano – Col del rosso escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.15 Biblioteca Civica

La Biblioteca dei Piccoli, letture ad alta voce e laboratorio per bambini dai 6-8 anni. Prenotazione obbligatoria 0424-600270 biblioteca@comune.asiago.vi.it

Ore 18.30 Forte Interrotto

Musica e Yoga con Chandra Yoga Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Star Walk – a spasso tra le stelle, escursione esperienza per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Piazza Duomo

Serata con Vittorio Sgarbi relativa alla mostra “I pittori della realtà tra antico e moderno”. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Teatro Millepini

Mercoledì 23 agosto

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Escursione con gli asini alle porte dell’Altopiano – Treschè Conca. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività didattica presso la Sentiero dell’Acqua e visita all’annesso Museo alla scoperta dei segreti sotterranei dell’Altopiano. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Uomini e anima-lì, laboratorio di scrittura poetica creativa e libera espressione artistica per adulti, ragazzi e bambini dai 10 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Le Carceri

” INTERPRETAZIONI FLOREALI Tecnica: tempera grassa su cartoncino” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 20.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

El filò de sti ani – esperienza per famiglie di racconti e tradizioni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 20.45 Duomo San Matteo

Festival Concertistico Internazionale “Organi storici del vicentino un patrimonio da ascoltare” concerto d’organo con l’Associazione Ensemble l’Archicembalo e l’organista Diego Cannizzaro.

Dal 24 al 29 agosto

Ex Ottica Lobbia – Via Camillo Benso Conte di Cavour, 2

Mostra Elementi – Itinerari dell’anima

Giovedì 24 agosto

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Gita in montagna in Zona Larici con pranzo tipico in malga e visita al piccolo Caseificio. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Kit di sopravvivenza per piccoli montanari, lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 7 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

In bosco con il boscaiolo – escursione e dimostrazione di antichi mestieri. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’Autore incontro con Luca Dal Monte e presentazione del libro “Ferrari presunto colpevole” . In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 18.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“I boschi allagati e la natura del Veneto” serata divulgativa con Federico Corato

Ore 20.30 Chiesa di San Rocco

Concerto “L’altro lato della Commedia” musica e parole di Dante con i Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Laboratorio di spettroscopia

durante il quale verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso i loro arcobaleni, usando lampade di vario tipo e scomponendone i colori con degli appositi occhiali, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo.

Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Venerdì 25 agosto

Ore 9.30 Stadio Del Ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività facile di Orienteering “Caccia al tesoro” nei boschi di Asiago. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Andar per erbe e fiori – escursione e visita in fattoria didattica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Le Carceri

” SPAZI DI CIELO E TERRA Tecnica: pigmenti naturali e tempera grassa con olio” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.00 Via M. Cengio

Asiago in Musica con Mezzotono Duo Acustico Elena & Fabio

Ore 18.00 Piazza Duomo

Presentazione squadre Asiago Hockey 1935

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Il Telescopio Spaziale James Webb – Visita alla cupola del Telescopio Galileo e osservazione da remoto, se sereno, lezione a tema. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 26 agosto

Ore 10.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrorazzi: ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; evento in collaborazione con BT Research. Per prenotazioni: associazione@bt-research.com. (L’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo)

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrorazzi: ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; evento in collaborazione con BT Research. Per prenotazioni: associazione@bt-research.com. (L’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo)

Ore 16.00 Museo Naturalistico”Patrizio Rigoni”

Alberi e leggende – Canove, gioca-escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Esperienze in Malga: prova di mungitura e cena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’Autore

incontro con Oscar Farinetti e presentazione del libro “E’ nata prima la gallina …forse” .

In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Consiliare

Ore 17.30 Chiesa di San Rocco

Serata Musicale in agosto con i Giovanissimi Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

Ore 17.00 Museo Le Carceri

Visite Guidate alla mostra “I PITTORI DELLA REALTA’.Tra antico e moderno”. Prenotazioni obbligatorie all’indirizzo info@museolecarceri.it entro le ore 12.00 del giorno stesso

Ore 20.00 Via Monte Valbella

Concerto con la Chernoband

Ore 20.00 Museo Le Carceri

Visite Guidate alla mostra “I PITTORI DELLA REALTA’.Tra antico e moderno”. Prenotazioni obbligatorie all’indirizzo info@museolecarceri.it entro le ore 12.00 del giorno stesso.

Notte Nera

Sabato 26 agosto

Ore 20.30

Spegnimento delle luci delle vie e piazze del centro storico ed accensione delle candele che definiranno lo spazio scenico del Teatro della Notte.

Ore 20.45 Piazza Duomo

concerto con “Moonlit Universe Quartet” Michele Polga (sax) Dario Carnovale (piano) Lorenzo Conte (contrabbasso) Max Verrillo (batteria) alternati ad interventi con gli astronomi Enrico Maria Corsini “Il volto della Luna”, Paolo Cassata “Il telescopio James Webb: un occhio sulla storia dell’Universo”, Elena Dalla Bontà “Buchi neri a lume di candela” e Simone Zaggia

“I primi 50 anni del telescopio Copernico di Cima Ekar”.

dalle ore 21.00 alle ore 22.00

PARATA BIANCHE PRESENZE spettacolo itinerante per le vie del centro storico·, Parata delle Butterfly luminose, gigantesche farfalle con ali ricoperte di led sfileranno alternandosi ad enormi farfalle variopinte e fluorescenti su trampoli

Ore 22.00·PIAZZA S. ROCCO

TANZANIA ACROBATIC EXPERIENCE Teatro di Figura etnico con la Compagnia Internazionale Cores da Bahia

Ore 22.30 PIAZZA II RISORGIMENTO:

ARCANI INCANTI con la Compagnia NPT Bastia Umbra.

In caso di maltempo solo l’evento previsto in Piazza Duomo verrà spostato presso il Teatro Millepini .

Si invitano le attività commerciale e la cittadinanza a partecipare alla manifestazione illuminando la notte con le candele o le lanterne fino alle ore 24.00 circa.

26-27 agosto

Ore 14.30

Escursione “Due giorni in Trentino”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 27 agosto

Piazza Duomo

CAMPAGNA AMICA AD ASIAGO

Via Lobbia

Artis – mercatino dell’artigianato artistico

Ore 9.30

Escursione “Tra i labirinti di pino mugo“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola –

Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni).

Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti.

Anche i premi saranno a carattere astronomico!

Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto.

I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne.

Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Trekking con gli asini tra le contrade di Asiago. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Giardini di Piazza Carli

Premiazioni 41° Concorso Internazionale di Sculture in legno “Città di Asiago”

Ore 17.30 Chiesa di San Rocco

Serata Musicale in agosto 2ª con i Giovanissimi Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

Ore 18.00 Via Bgt. Liguria

Asiago in Musica con con Dj Bisky

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Laboratorio di spettroscopia:

verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso i loro arcobaleni, usando lampade di vario tipo e scomponendone i colori con degli appositi occhiali.

Lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo.

Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Lunedì 28 agosto

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.30

Passeggiata facile lungo i sentieri della Grande Guerra.PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Animali al tramonto – Valbella, escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Martedì 29 agosto

Ore 9.00

Uscita facile con noleggio Mountain Bike incluso lungo la strada del Vecchio Trenino. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dell’Altopiano – Longara escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Teatro Millpini

“E…state con i Rispaar” – Spettacolo di arte varia. Prevendita biglietti dal 24 luglio al 26 agosto presso Teatro Millepini dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Mercoledì 30 agosto

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività didattica presso la Sentiero dell’Acqua e visita all’annesso Museo alla scoperta dei segreti sotterranei dell’Altopiano. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

A passo d’asino tra i boschi incantati – tra le malghe di Caltrano. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Le Carceri

” LA CUCINA IN PITTURA Tecnica: pittura con cioccolato e cereali “ – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 21.00 Teatro Millpini

“E…state con i Rispaar” – Spettacolo di arte varia. Prevendita biglietti dal 24 luglio al 26 agosto presso Teatro Millepini dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Giovedì 31 agosto

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Gita in montagna in Zona Larici con pranzo tipico in malga e visita al piccolo Caseificio. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Le Stagioni, lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 4 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

I segreti del bosco – escursione antichi mestieri con il guardiaboschi. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to



Made in Malga – 11° edizione

1-2-3 e 8-9-10 settembre

Asiago

Due weekend gustosi dedicati alle bontà della montagna. Made in Malga, giunto alla sua unidicesima edizione, è l’evento rivolto a tutti gli amanti del formaggio d’alpeggio che per l’occasione potranno partecipare alle numerose degustazioni dei formaggi, guidati da esperti, con l’abbinamento ai vini prodotti ad alta quota ed alle birre artigianali della montagna.

