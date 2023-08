AMA Music Festival: un agosto di emozioni

Cypress Hill, Articolo 31, Megadeth, Verdena, Turnstile, White Lies, Lacuna Coil, Yungblud e tanti altri, con una grande novità: Nitro sostituirà Salmo dopo l’annullamento del tour per motivi di salute – AMA Music Festival

Reduce dalla sensazionale Preview dell’8 luglio con un sold out di ben 9.000 presenze, prende il via martedì 22 agosto l’ottava edizione del festival bassanese, sempre nel meraviglioso Parco di Villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino

Non è un agosto che si rispetti senza AMA Music Festival

e finalmente dopo tanta attesa, eccolo qua!

Dal 22 al 27 agosto infatti, artisti del calibro dei Cypress Hill, Articolo 31, Megadeth, Turnstile, White Lies, Lacuna Coil, Yungblud e tanti altri, si esibiranno nella splendida cornice del parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino.

Dopo lo storico sold out che ha portato ben 9.000 presenze all’AMA Preview dove The Chemical Brothers hanno estasiato il pubblico con un live set di più di due ore, assieme a The Bloody Beetroots e Motel Connection, AMA Music Festival riparte alla grande il 22 agosto con i Verdena e una “Data Zero” con ingresso a soli € 5.

Seguiranno altri cinque giorni di grandissima musica italiana e internazionale, con un’importante novità: il rapper Nitro sostituirà Salmo il 23 agosto, dopo l’annullamento del tour per motivi di salute.

Patrocinato dai comuni di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino AMA Music Festival non una semplice rassegna canora ma un vero e proprio festival, in cui musica, arti performative e percorsi culturali si intrecciano con l’obiettivo di dar vita ad una manifestazione che si sta sempre più affermando come punto di riferimento per il territorio ed il turismo locale.

Nato nel 2015 da un’idea di Andrea Dal Mina,

AMA Music Festival ha da sempre l’obiettivo di portare nel territorio non solo musica ma anche cultura, storia, turismo responsabile e percorsi enogastronomici nei quali suoni e arti si intrecciano con l’ambiente circostante.

Lo scorso anno ha accolto ben 30.000 persone e si è aggiudicato l’ambito riconoscimento di miglior festival italiano messo in palio da Ticketmaster, il circuito di vendita biglietti più importante al mondo.

I biglietti sono disponibili on line e acquistabili alla cassa il giorno dell’evento stesso. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 13 anni compiuti e per i disabili con accompagnatore in possesso del regolare ticket.

La manifestazione è garantita anche in caso di pioggia.

La filosofia del festival

AMA Music Festival si identifica in cinque CONCEPT, ovvero CHARITY, ECO, BIO, RESPECT ed EXPERIENCE che oltre a rappresentarne le fondamenta lo rendono uno spettacolo unico nel suo genere. Per questo, come nelle scorse edizioni, AMA Music Festival sarà caratterizzato da una vasta offerta di attività rivolte al pubblico, con aree interamente dedicate alla promozione ed al rispetto del prezioso ecosistema attorno a noi.

CHARITY –

È il punto cardine della filosofia AMA Music Festival che fin dalle prime edizioni sostiene le associazioni più sensibili verso la comunità e che investono in idee socialmente utili.

Attraverso l’impegno nei vari progetti, AMA sostiene cause sociali, ambientali ed educative che risuonano profondamente con i propri valori. Collaborazioni con organizzazioni e partner fidati, lavorando insieme per affrontare sfide come le ingiustizie di genere, la cura della salute e la conservazione dell’ambiente. L’obiettivo è costruire ponti verso un futuro più equo e solidale.

ECO –

La sensibilità ecologica parte dal rispetto dell’ambiente circostante ma si realizza con vere e proprie azioni per salvaguardare il pianeta. AMA Music Festival promuove la diffusione di questi valori con gesti concreti per il territorio come la lotta allo spreco, il riciclo dei rifiuti prodotti, il risparmio energetico e l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili.

BIO –

AMA Music Festival offre al proprio pubblico un’ampia gamma di prodotti certificati e di provenienza territoriale garantita, gestendo autonomamente l’offerta Food grazie ad un consolidato rapporto di collaborazione con Coldiretti Vicenza e Campagna Amica, oltre a realtà locali di fiducia come Bottega di Pasta, Panificio Moretti, Norah’s Way, Latterie Vicentine, Brunello Salumi e Fattoria San Michele.

RESPECT –

Tutte le attività organizzate da AMA Music Festival sono volte a sensibilizzare il pubblico alla parità di diritti e di genere, al rispetto della società e dell’ambiente ma soprattutto a rinnegare qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

EXPERIENCE –

AMA Music Festival crede fermamente nel territorio e nelle sinergie che esso può creare per questo promuove la valorizzazione delle attività economiche che possono fornire ai partecipanti al festival un’esperienza turistica di qualità. L’obiettivo è di offrire un ventaglio di attività culturali, sportive e gastronomiche che permetta al pubblico di pianificare una vera e propria vacanza slow, valorizzando le realtà locali e dando modo di vivere questo magnifico comprensorio come chi ha la fortuna di farne parte ogni giorno.

Da quest’anno per rispondere alle richieste dei fan su dove e come trascorrere le giornate antecedenti o successive alle serate concertistiche, il sito AMA Music Festival ospita un’intera sezione dedicata a convenzioni, promozioni, sconti, iniziative commerciali, gift pack, etc. dedicate al proprio pubblico e messe a disposizione da tutte quelle attività che, partecipando all’iniziativa, hanno deciso di supportare questo sistema smart di promozione del territorio.

Grazie ad “Experience AMA”, l’approccio al festival cambierà completamente diventando così una vera e propria vacanza slow.

I possessori dei biglietti potranno usufruire, dal 23 al 27 agosto, di tante offerte vantaggiose collegandosi al sito www.amamusicfestival.com e scegliendo dalla pagina dedicata, tra le quattro tipologie di servizio (hotel e b&b, ristoranti, attività ludico sportive, musei ed attrazioni culturali) ciò che più si adatta alle loro esigenze. Promozioni disponibili non solo on-line ma anche in loco, nei giorni del festival, direttamente nelle realtà aderenti al progetto. L’iniziativa è patrocinata e realizzata con il prezioso supporto degli uffici turistici di Bassano del Grappa, Romano d’Ezzelino, Asolo e del Consorzio Turistico “Vivere il Grappa”.

Abbonamento residenti

Iniziativa che ha fatto gioire i tantissimi amanti della musica dell’area bassanese è l’abbonamento residenti a prezzo speciale per le 5 giornate del festival in agosto. Tutti gli abitanti di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino possono approfittare del prezzo speciale d’entrata all’AMA Music Festival, acquistando il “5 Days Pass” a € 100 + d.p. (anziché € 150) e il “5 Days PIT” a € 150 + d.p. (anziché € 200). I rivenditori esclusivi dove trovare l’abbonamento residenti sono:

Dischiponte a Bassano del Grappa, via Angarano 9

a Bassano del Grappa, via Angarano 9 Bellò Ennio Tabaccheria a Romano d’Ezzelino, via Buonarroti 3

Shuttle Service

Per chi arriva ad AMA Music Festival con i mezzi pubblici, dalla stazione di Bassano del Grappa è disponibile lo Shuttle Service. Contattando il numero 347 1336169 si potranno scoprire gli orari del servizio e prenotare la propria corsa, disponibile da martedì a domenica.

Afterparty & Vip pack

Per gli instancabili non mancheranno gli afterparty organizzati in collaborazione con Vinile che si terranno da mercoledì a sabato, dopo il festival da mezzanotte, nella splendida Villa Rezzonico:

23 agosto » Ultravivid

24 agosto » Gold Leaves Academy

25 agosto » 80’s 90’s Parade

26 agosto » Trash-Dance

Ingresso già incluso per i possessori di VIP Pack, oppure acquistabile su Ticketsms.

Villa Rezzonico – Bassano del Grappa (VI), via Cà Rezzonico, 68/72

Viabilità e parcheggi

Nei giorni del festival la viabilità nelle zone limitrofe all’area spettacolo sarà modificata.

Line up – AMA MUSIC FESTIVAL

22 agosto ( Day 0 ) » VERDENA / JENNIFER GENTLE / BRUUNO / BOB BALERA

) » VERDENA / JENNIFER GENTLE / BRUUNO / BOB BALERA 23 agosto ( Day 1 ) » TURNSTILE / WHITE LIES / NITRO / BNKR44

) » TURNSTILE / WHITE LIES / NITRO / BNKR44 24 agosto ( Day 2 ) » CYPRESS HILL / COLLE DER FOMENTO / KAOS & DJ CRAIM / DOUBLE S

) » CYPRESS HILL / COLLE DER FOMENTO / KAOS & DJ CRAIM / DOUBLE S 25 agosto ( Day 3 ) » ARTICOLO 31 / WLADY

) » ARTICOLO 31 / WLADY 26 agosto ( Day 4 ) » YUNGBLUD / BRESH / NASKA | LA SAD / CALL ME KARIZMA

) » YUNGBLUD / BRESH / NASKA | LA SAD / CALL ME KARIZMA 27 agosto (Day 5) » MEGADETH / LACUNA COIL / KATATONIA / MESSA

La line up può subire modifiche e/o integrazioni

Biglietti

AMA MUSIC FESTIVAL (singoli)

Martedì 22 agosto: Parterre POSTO UNICO € 5 (acquistabile in cassa la sera del concerto)

Mercoledì 23 agosto: Parterre POSTO UNICO € 32 + d.p. Parterre PIT € 45 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

Giovedì 24 agosto: Parterre POSTO UNICO € 40 + d.p. Parterre PIT € 55 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

Venerdì 25 agosto: Parterre POSTO UNICO € 32 + d.p. Parterre PIT € 45 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

Sabato 26 agosto: Parterre POSTO UNICO € 32 + d.p. Parterre PIT € 45 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

Domenica 27 agosto: Parterre POSTO UNICO € 40 + d.p. Parterre PIT € 55 + d.p. VIP pack € 115 + d.p.

AMA MUSIC FESTIVAL (abbonamenti)

Dal 23 al 27 agosto: Parterre POSTO UNICO € 150 + d.p. Parterre PIT € 200 + d.p.

(validi per una persona, per 5 giorni)

Biglietti, abbonamenti e altre info su www.amamusicfestival.com

AMA MUSIC FESTIVAL 22-23-24-25-26-27 agosto 2023

Parco di Villa Cà Cornaro – Romano d’Ezzelino (VI), via Cà Cornaro, 9

Apertura cancelli, ogni sera ore 18.00 – Sabato 26 agosto, ore 16.30

www.amamusicfestival.com

Romano d’Ezzelino (VI) –

AMA Media House – Diletta Gloder Farina – Resp. Marketing & Comunicazione

Diego Bontorin – Resp. Ufficio Stampa