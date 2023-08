Dopo lo storico sold out che ha portato ben 9.000 presenze all’AMA Preview dell’8 luglio, dove The Chemical Brothers hanno estasiato il pubblico con un sensazionale live set, assieme a The Bloody Beetroots e Motel Connection, ecco la LINE UP 2023 di agosto che prevede il consueto mix di stili, storie e speranze della musica pop, rock, indie ed elettronica, in perfetto stile AMA. – AMA Music Festival 2023: gli artisti sul palco

AMA Music Festival inizierà il 22 AGOSTO

e vedrà inaugurare il “Day 0” di questa incredibile sei giorni di musica e divertimento da una delle rock band più apprezzate del panorama indie italiano, gli inossidabili VERDENA. Composti dai fratelli Alberto (voce e chitarra) e Luca Ferrari (batteria), insieme a Roberta Sammarelli (basso), si sono formati in provincia di Bergamo nel 1995. Fin dagli inizi della loro carriera hanno dimostrato un’identità musicale forte e distintiva, combinando elementi di rock alternativo, grunge e psichedelia. Il loro album di debutto, “Verdena” (1999), ha ottenuto un grande riscontro critico e commerciale, con brani come “Valvonauta” e “Viba” che hanno conquistato le radio.

Da allora il gruppo ha continuato a rilasciare album di successo, come “Solo un grande sasso” (2001), “Requiem” (2007), “Endkadenz Vol. 1” (2015) e “Volevo magia” (2022). Hanno consolidato la loro reputazione come una delle band più influenti e della scena rock italiana, continuando a evolversi musicalmente e sperimentando pur mantenendo la loro essenza. La loro forza emerge soprattutto dal vivo, dove riescono a coinvolgere il pubblico in un turbine di emozioni. Le loro performance sono caratterizzate da un’energia travolgente e da un legame unico con i fan, che li ha portati a diventare uno dei gruppi italiani più amati e rispettati del circuito live.

Si esibiranno inoltre JENNIFER GENTLE, BRUUNO e BOB BALERA.

Il 23 AGOSTO saliranno sul palco i TURNSTILE,

una delle band più innovative della scena hardcore punk degli ultimi anni. Nati nel 2010 a Baltimora, hanno iniziato a farsi notare nel 2015 con l’uscita del loro secondo album “Nonstop Feeling”, che ha fatto parlare critica e fan. Il loro sound è una miscela di punk, hardcore, funk e rock che ha reso il gruppo uno dei più interessanti del momento. Negli ultimi anni hanno pubblicato altri due album di grande successo: “Time & Space” del 2018 e “Glow On” del 2021. Quest’ultimo li ha visti allontanarsi un po’ dal loro sound tradizionale per esplorare territori musicali inediti e sperimentare nuovi suoni e influenze.

Altra perla del “Day 1” sono i WHITE LIES, nella loro unica e aspettatissima data italiana. La band britannica formata da Harry McVeigh, Charles Cave e Jack Lawrence-Brown, ha avuto origine a Ealing, nella periferia di Londra, nel 2007. Dopo aver firmato con la Fiction Records, casa discografica della storica band The Cure, hanno pubblicato il loro album di debutto “To Lose My Life” nel 2009, che ha raggiunto la prima posizione della classifica UK.

Da allora hanno continuato a produrre album di successo tra cui “Ritual” (2011), “Friends” (2016) e “Five” (2019) mantenendo il loro stile post-punk e new wave, ma sperimentando anche con suoni più pop elettronici. Si sono fatti conoscere per la loro musica emotiva, che affronta temi come l’amore e la solitudine, e per la loro presenza scenica potente e coinvolgente. La loro influenza musicale spazia dai Joy Division agli Echo & the Bunnymen, ma hanno sviluppato un sound personale grazie all’abilità di creare melodie orecchiabili unite a testi profondi e significativi.

Prenderà parte alla giornata NITRO,

artista dallo stile unico che con la sua abilità nel plasmare le parole ha rivoluzionato il rap italiano portando in scena temi profondi e complessi. Nato a Dolo (VE) nel 1993, col nome di Nicola Albera, si fa notare nel 2012 partecipando a “Spit”, trasmissione di MTV dedicata al freestyle, e arrivando in finale. Il suo debutto solista con “Danger” (2013) lo afferma come rapper di punta della nuova scena nostrana. Da qui in poi calca sempre più palchi in giro per tutta Italia.

Nel 2015 pubblica “Suicidol”, nuovo album che esordisce al 1° posto in classifica su iTunes con l’omonimo tour che si conclude sold out e con tanti ospiti sul palco, tra cui Fabri Fibra. Dopo vari riconoscimenti nel 2018 pubblica “Infamity show”, primo singolo dell’album “No comment” che, pur conservando un’impronta underground, batte il record di streaming italiano di un singolo album in 24 ore su Spotify. A marzo 2020 esce “GarbAge” che conquista subito il primo posto della classifica dei dischi più venduti, ottenendo il disco d’oro nel 2021. Seguirà “GarbAge Evilution”, riedizione a cui si aggiungono ben sei nuovi brani. Nel 2021 il brano “Rap Shit” feat. Tha Supreme & Gemitaiz ha ottenuto il disco d’oro.

Molto attesi anche i BNKR44, progetto nato nel 2019 a Firenze, a metà fra collettivo e boy band atipica, formato da Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares. Dopo il loro album di debutto “44 Deluxe”, hanno pubblicato i primi EP da solisti, distinguendosi subito come un elemento anomalo per la scena musicale italiana. Nel 2022 firmano importanti collaborazioni con Night Skinny nei singoli “Diavolo” (feat. Ghali, Rkomi e Tedua) e “Così non va” (feat. Madame, Gaia, Rkomi e Elisa) e con Sick Luke in “Domani ti chiamo” (feat. Tananai). Nel 2023 è uscito il loro ultimo album “Guida spericolata” anticipato dall’omonimo brano e “Per non sentire la noia”.

Il 24 AGOSTO gli amanti della musica rap

non potranno di certo mancare ad un evento a dir poco straordinario. I leggendari CYPRESS HILL, gruppo hip hop tra più iconici e influenti degli anni ‘90, che domina la scena musicale ancora oggi, si esibiranno a Villa Cà Cornaro, nell’unica data italiana del loro tour europeo che celebra il trentennale dell’iconico album “Black Sunday”. B-Real (Louis Freese), DJ Muggs (Lawrence Muggerud), Sen Dog (Senen Reyes) e Eric Bobo (Eric Correa), con il loro sound unico caratterizzato dalla fusione di rap, rock e influenze latine, sono diventati un fenomeno culturale in grado di toccare corde profonde e di parlare alle masse.

Hanno ottenuto un enorme successo grazie a canzoni come “Insane In The Brain”, “I Ain’t Goin’ Out Like That”, “Hits From The Bong” e “How I Could Just Kill a Man”, che sono diventate degli inni generazionali. Ma nonostante il riconoscimento commerciale, il gruppo non ha mai smesso di esplorare nuovi territori sonori e tematiche sociali. Nel corso degli anni i Cypress Hill hanno collaborato con numerosi artisti come Pearl Jam, Sonic Youth e Beastie Boys, e continuato a sfornare album di grande qualità, tra cui il già citato e indimenticabile “Black Sunday”, “III: Temples of Boom” e “Rise Up”. Nel 2018 sono stati insigniti del prestigioso “Walk of Fame” di Hollywood, una testimonianza dell’influenza duratura del gruppo sulla cultura popolare.

Lo stesso giorno il COLLE DER FOMENTO

porterà al “Day 2” dell’AMA Music Festival lo stile unico dell’uso di campionamenti di vecchi film e di dialoghi in romanesco, che ha fatto del loro sound una vera e propria icona dell’hip hop italiano. Il gruppo nasce dall’incontro nel 1994 di Masito e Danno, due giovani rapper romani, con Ice One, figura chiave dell’old school italiana, sostituito poi nel 1999 da DJ Baro.

Il loro primo album intitolato “Odio Pieno” esce nel 1996, seguito da “Scienza Doppia H” nel 1999, entrambi grandi successi nella scena rap. Nel corso degli anni il Colle der Fomento ha continuato a produrre musica e ad evolversi, pubblicando lavori come “Anima e Ghiaccio” (2007) e “Adversus” (2018) dimostrando di avere una grande capacità di adattamento ai cambiamenti del panorama musicale italiano e internazionale, pur rimanendo fedele al proprio stile. Seguitissimi dagli amanti dell’hip hop e non solo il loro concerto, con gli special guest KAOS & DJ CRAIM, promette di essere un’esperienza imperdibile.

Aprirà la serata DOUBLE S disk jockey torinese.

Grande fermento per il 25 AGOSTO,

nel “Day 3”, quando scenderà in campo un gruppo a cui non servono presentazioni, ovvero gli ARTICOLO 31. Nati a Milano nel 1990 da J-Ax e DJ Jad, sono una pietra miliare della storia della musica italiana. Con singoli che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni, spaziando dal rap all’hip hop, passando per il rock e la pop music, il celebre duo torna sul palco con il nuovo tour estivo che sta suscitando grande entusiasmo tra i fan.

Il loro primo album, “Strade di città” (1993), fu subito un successo, con pezzi come “La mia ragazza mena” e “Funkytarro” che conquistarono le classifiche. Nel corso degli anni ‘90 e 2000, hanno continuato a produrre successi, diventando uno dei gruppi più amati e seguiti della penisola. Dopo una pausa di qualche anno, il grande ritorno del 2018 con spettacoli che hanno fatto registrare il sold-out in molte città italiane e il singolo “Paura di niente” (2019), che ha riscosso un notevole successo.

Quest’anno hanno partecipato alla 73^ edizione del Festival di Sanremo ricevendo tantissimo affetto con il bellissimo brano “Un bel viaggio”.

Aprirà la serata il DJ e produttore milanese WLADY.

Il 26 AGOSTO sarà il momento di YUNGBLUD,

pseudonimo di Dominic Richard Harrison, promessa emergente della scena musicale contemporanea. Nato a Doncaster, nel South Yorkshire, nel 1997, il suo stile è una miscela di punk, rock, pop e rap, con l’aggiunta di influenze provenienti dalla musica anni ‘80 alle sonorità più contemporanee. Le sue canzoni affrontano temi sociali come la diversità, la libertà di espressione, la salute mentale e l’uguaglianza di genere, e si rivolgono soprattutto ai giovani, con un linguaggio diretto e schietto.

Nel 2017 ha firmato il suo primo contratto discografico e ha pubblicato il suo primo singolo “King Charles”. Da allora, la sua carriera è decollata, portandolo a pubblicare tre album in studio: “21st Century Liability” (2018), “The Underrated Youth” (2019) e “Weird!” (2020), acclamati dalla critica e dal pubblico. Ha collaborato con artisti come Halsey, Machine Gun Kelly e Travis Barker dei Blink-182, e partecipato ai più importanti festival musicali in tutto il mondo.

Sul palco del “Day 4” vedremo anche BRESH, rapper genovese del 1996 che già dagli esordi si è fatto notare tra i più promettenti talenti della riviera ligure. La sua carriera inizia a soli 16 anni, con il primo mixtape “Cambiamenti” (2012) e dal seguente “Cosa Vogliamo Fare” (2013). Il suo stile musicale unisce il rap a testi autobiografici, quasi cantautorali, con la volontà di avere un peso sociale e riflettere quelli che sono i problemi odierni della società ma anche di sé stesso.

Nel 2016 si trasferisce a Milano, città che gli permette d’inaugurare un periodo di collaborazioni importanti con artisti come Rkomi, Tedua, Gianni Bismark, Sick Luke, Izi e Vaz Tè. Ne seguirà il primo album ufficiale “Che io mi aiuti” (2020) certificato disco d’oro. Nel 2021 pubblica i singoli “Angelina Jolie” e “Andrea” grandi successi di vendite che anticipano l’uscita del disco “Oro blu” (2022) che debutta al primo posto in classifica. Il suo ultimo brano, “Guasto d’Amore” (2023), che parla della sua squadra di calcio del cuore, il Genoa, è diventato l’inno della tifoseria rossoblu.

Altro grande nome della giornata è NASKA.

Nato a Civitanova Marche nel 1997 col nome di Diego Caterbetti, finito il liceo si trasferisce giovanissimo a Milano per dedicarsi alla musica. Cresciuto con la scena punk/rock di Blink-182 e Sum 41, in seguito si appassiona all’emo trap americana, influenza che trova ampio spazio nella sua musica e che gli consente di dare al suo progetto un sound unico in Italia. Il suo primo singolo “Dormi” (2020) è un manifesto sulla gelosia, l’insicurezza e la fiducia nelle relazioni dei ragazzi di oggi.

Nel 2021 pubblica “Tu che ne sai”, “California”, “Mamma non mi parla”, “Spezzami il cuore” e “Punkabbestia”, tracce che precedono il suo primo album “Rebel”. A gennaio 2023 esce “Cattiva”, un brano in acustico nonché prima canzone del nuovo album “La mia stanza”. L’ultimo singolo s’intitola “A testa in giù” ed è un pezzo rock anni 50.

Si aggiunge un po’ di colore con gli scatenatissimi LA SAD,

band nata nel 2020 dall’incontro di Theø, Plant e Fiks a Milano e caratterizzata da sonorità e immaginario punk, in chiave moderna. Il trio proviene da regioni (Lombardia, Veneto e Puglia) ed esperienze musicali diverse: Theø è un cantante e chitarrista con alle spalle diversi anni di tour internazionale, Plant giunge dal panorama trap ed emo-trap mentre Fiks arriva dal mondo emo-punk.

Fin dal primo singolo, “Summersad”, prendono una direzione innovativa sia nel sound che nelle liriche e con “Psycho Girl”, “Miss U” e “2nite” consolidano la propria posizione nella scena italiana. Capelli colorati, creste, giubbotti in pelle pieni di spille e pantaloni strappati, non sono solo questi particolari a renderli seguitissimi. Con le loro strofe semplici, i ritornelli orecchiabili, le chitarre distorte tipiche del punk, le sonorità trap e le ambientazioni emo hanno riportato in voga un genere sempre più apprezzato dai giovani.

Sempre il quarto giorno ammireremo CALL ME KARIZMA, all’anagrafe Morgan Parriott, versatile artista americano che ha saputo imporsi grazie alla sua energia e alla forte personalità. L’esordio risale al 2016, con il primo EP intitolato “Uninvited” ed il singolo “F U Til I F U”. Il suo stile è una miscela di alternative rock, pop punk e hip hop, influenzato da artisti come Eminem, Blink-182 e The 1975.

Le sue canzoni affrontano temi come l’ansia, la depressione e l’isolamento, ma anche l’amore e la speranza. Il primo album “The Gloomy Tapes, Vol. 1”, è uscito nel 2018, seguito da “To Hell With Hollywood” (2020) e da “Francis” (2022) nei quali il giovane rapper ha dimostrato grande abilità nel mescolare sonorità e generi, creando un sound unico e riconoscibile.

Si arriva così al 27 AGOSTO,

giornata conclusiva nonché la più “heavy” del festival che vanta un parterre internazionale di tutto rispetto a cominciare dagli acclamatissimi MEGADETH, gruppo thrash metal tra i più influenti del mondo, fondati a Los Angeles nel 1983 dal cantante e chitarrista Dave Mustaine. Con la loro musica veloce, aggressiva e complessa, hanno contribuito alla definizione vera e propria del genere.

Il loro primo album, “Killing Is My Business… and Business Is Good!” (1985), ha attirato subito l’attenzione degli appassionati di tutti i paesi. Da allora hanno pubblicato numerosi lavori di successo, tra cui “Peace Sells… but Who’s Buying?”, “Rust in Peace” e “Countdown to Extinction”. Hanno venduto oltre 38 milioni di dischi in tutto il mondo, con cinque album consecutivi certificati disco di platino nei soli Stati Uniti d’America. Nel corso della loro lunga carriera il gruppo ha collezionato undici candidature e una vittoria ai Grammy Award nella categoria Best Metal Performance. I Megadeth grazie alla loro inarrestabile energia sul palco, sono una delle band heavy metal più importanti e osannate di tutti i tempi.

Non mancheranno i LACUNA COIL celebre gruppo metal,

di origini milanesi, che miscela sonorità heavy metal, gothic e alternative rock. Comparsi sulle scene internazionali con l’uscita dell’album “Comalies” (2002), che ha venduto oltre 300.000 copie in tutto il mondo, la fama è proseguita con una serie di lavori di successo come “Karmacode” (2006), “Shallow Life” (2009), “Dark Adrenaline” (2012) e “Delirium” (2016).

Hanno suonato in tutto il mondo con band come Anthrax, Megadeth, Slayer e Iron Maiden, e si sono esibiti nei più importanti festival, tra cui il Wacken Open Air in Germania, il Download Festival nel Regno Unito e l’Ozzfest negli Stati Uniti. Nel corso degli anni i Lacuna Coil hanno ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il “Best Italian Act” agli MTV Europe Music Awards del 2006 e il “Best Live Band” ai Metal Hammer Golden Gods Awards del 2016.

Altro nome pesante del “Day 5” sono i KATATONIA,

gruppo svedese fondato nel 1991 da Jonas Renkse e Anders Nyström, e considerati un baluardo del metal. Già dai loro primi album “Dance of December Souls” (1993) e “Brave Murder Day” (1996) emerge una forte influenza doom metal, con riff pesanti e atmosfere cupe.

Sperimentano nuove sonorità con “Discouraged Ones” (1998) lavoro che segna la svolta della band. Le canzoni diventano più melodiche, con un approccio più orientato al gothic rock. Gli anni 2000 escono album come “Last Fair Deal Gone Down” (2001) e “The Great Cold Distance” (2006), che ricevono ampi consensi. Nel corso degli anni continuano a pubblicare lavori di successo, come “Night is the New Day” (2009), “Dead End Kings” (2012), “The Fall of Hearts” (2016) e l’ultimissimo “Sky Void of Stars” (2023). Una band che ha fatto la storia del genere, grazie ad un sound che unisce elementi doom, gothic e progressive metal.

Ci sarà spazio anche per i MESSA, band nata nel 2014

e composta da Sara, Alberto, Mark, e Mistyr che si è fatta notare grazie ad una miscela unica di doom, rock psichedelico e stoner rock. Hanno attirato l’attenzione fin dagli esordi grazie alle loro performance intense che li ha portati a suonare in prestigiosi festival europei. Il loro album di debutto, “Belfry” è stato pubblicato nel 2016, mentre il secondo disco, “Feast for Water” (2018), è stato acclamato dalla critica come uno dei migliori lavori dell’anno confermando il loro talento e la loro originalità. Nel 2022 viene pubblicato “Close” promosso con un tour che li porta in tantissime città del vecchio continente, esperienza poi raccolta nel loro album dal vivo “Live at Roadburn Festival” (2023).

