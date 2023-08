A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE IN A4 TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

In direzione Milano nella notte del 23 agosto 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di riposizionamento new jersey al km 319+600, verrà chiuso il tratto autostradale tra i caselli di Montecchio e Montebello in direzione Milano (dal km 321+000 al Km 311+800), dalle ore 22.00 di mercoledì 23 agosto fino alle ore 5.00 di giovedì 24 agosto 2023.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Montecchio e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Montebello. Nei medesimi orari sarà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano del casello di Montecchio.

La Società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

