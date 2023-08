Violenza sulle donne: Sbrollini, urgenti strumenti di prevenzione

“E’ urgente che, davanti all’inarrestabile moltiplicarsi dei casi di violenza sulle donne, il governo trovi al più presto soluzioni che puntino sulla prevenzione”.

Lo dichiara Daniela Sbrollini,

senatrice di Azione-Italia Viva e componente della commissione Femmincidio.

“Solo ieri, nel Vicentino, sono venuta a conoscenza di tre casi di violenze su donne che, per paura, non hanno denunciato il loro persecutore.

Le cronache nazionale non fanno che ribadire l’intollerabile diffusione del fenomeno e rendono quindi necessario intervenire al più presto degli strumenti per contrastarlo. In questo senso, agire sul piano culturale e dell’educazione non basta.

E’ indispensabile per questo che il governo abbondoni l’atteggiamento di inerzia sul tema e metta subito in campo degli strumenti di prevenzione.

Anche contando sul fatto che potrà finalmente contare anche sul lavoro della Commissione Femmincidio.

Bisogna recuperare il tempo perduto. La vita delle tante donne vittime di violenza non può più aspettare”, conclude.

19 agosto 2023

Cosa fa la commissione Femminicidio

La commissione Femminicidio è composta da 18 senatori e 18 deputati, e avrà il compito, così dice la legge istitutiva, di “svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio” e “di ogni forma di violenza maschile contro le donne”.

Dovrà poi “monitorare la concreta attuazione” della Convenzione di Istanbul e “accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente”.

Altro focus sarà l’accertamento del “livello di formazione e di attenzione e la capacità d’intervento” dei soggetti pubblici interessati dalle attività di prevenzione e assistenza nonché la realizzazione di progetti nelle scuole per “l’educazione al rispetto reciproco”.

Saranno poi svolte analisi dei dati per “orientare l’azione di prevenzione” e il monitoraggio dell’attività dei centri anti-violenza “quali interlocutori necessari delle istituzioni”, così come dei centri di riabilitazione per gli uomini maltrattanti.

Non secondario sarà il compito di “proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d’azione straordinario”.