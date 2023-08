Recoaro: inaugurata ieri sera la Festa dei Gnochi con la Fioreta

Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 agosto – RECOARO TERME (VI) alla scoperta delle Piccole Dolomiti e Recoaro Terme

Taglio del nastro in grande stile per la Festa dei Gnochi con la Fioreta a Recoaro Terme con la tradizionale partecipazione dei figuranti dell’associazione Aspettando Marzo. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Armando Cunegato, i Consiglieri Regionali Chiara Luisetto e Nicola Finco. Oltre all’organizzatore dell’iniziativa Roberto Donolato Mark Co&Co, autorità cittadine, molti residenti e turisti.

Location della Festa

La Festa dei Gnochi con la Fioreta si svolge negli ultimi due weekend di agosto, dal 18 al 20 e dal 25 al 27. Presso la nuova più ampia location di Piazzale delle Scuole (via Maestro Ermenegildo Pozza).

Durante la manifestazione malgari e ristoratori racconteranno la storia e la creazione di questo piatto tradizionale legato alla cucina “povera” ma energetico e genuino, dall’affioramento della Fioreta alla sua preparazione, attraverso pochi e semplici ingredienti. Sarà inoltre possibile degustare salumi e formaggi delle malghe locali, dolci a base di fioreta, il tutto accompagnato dai vini del territorio.

Le novità di questa edizione

Quest’anno, alle degustazioni dei Gnochi e di prodotti tipici verranno affiancate occasioni di svago come i concerti dal vivo, l’area bimbi con i gonfiabili, momenti di shopping con il mercatino, oltre a numerose iniziative per far conoscere la città di Recoaro e il suo territorio attraverso le escursioni e le visite guidate.

E’ un’iniziativa del Comune di Recoaro Terme, organizzata da Mark Co. & Co., in collaborazione con la Pro Loco.

Il sindaco di Recoaro Terme Cunegato

“È con grande piacere – ha detto Armando Cunegato, Sindaco di Recoaro Terme – che saluto questa rinnovata edizione della tradizionale “Festa dei Gnochi con la Fioreta”.

Lo scorso anno è stato un successo sia per il numero di visitatori che si sono recati nella nostra città, sia per la qualità dell’evento che siamo riusciti ad offrire grazie al preziosissimo lavoro svolto dalla nostra Pro Loco con Mark. Co. & Co. Srl. pertanto, non posso che essere orgoglioso e felice di sostenere anche per il 2023 questa manifestazione!

L’evento vedrà la partecipazione dei ristoranti di Recoaro Terme che avranno il compito di preparare ed interpretare il piatto principe della nostra tradizione: gli “Gnochi con la Fioreta”, seguendo la ricetta tradizionale trasmessa di generazione in generazione.

Patrimonio gastronomico unico di Recoaro Terme, questo piatto rappresenta i sapori della tradizione delle malghe, la natura e la storia delle nostre valli e delle contrade.

Oltre agli “Gnochi con la Fioreta”, durante la manifestazione si potranno degustare salumi e formaggi locali e dolci tipici del territorio.

Non mancheranno le proposte per un piacevole soggiorno a Recoaro Terme: trekking a piedi o in bici ed escursioni lungo i numerosi sentieri, nei percorsi storici e nelle malghe, oltre alle iniziative culturali come le visite ai musei dove la storia di questi territori si racconta al pubblico. L’Amministrazione comunale di Recoaro Terme vi aspetta numerosi per passare insieme due weekend all’insegna della buona tavola, del relax e del divertimento… con la “Festa dei Gnochi con la Fioreta”!

Ampia soddisfazione è stata espressa anche dai Consiglieri Regionali Luisetto e Finco che hanno sottolineato l’importanza di manifestazioni come questa che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali portando sul territorio turisti e visitatori che avranno l’occasione per riscoprire Recoaro Terme, un paese meraviglioso che offre tantissime opportunità anche di soggiorno.

PADIGLIONE GASTRONOMICO COPERTO

NEL PIAZZALE DELLE SCUOLE (VIA MAESTRO E. POZZA)

domenica 20 agosto dalle 11 alle 22

venerdì 25 agosto dalle 18 alle 23, sabato 26 agosto dalle 11 alle 24, domenica 27 agosto dalle 11 alle 22

IL PROGRAMMA DELLA FESTA E LE ATRE ATTIVITA’ CLICCA QUI’

Per tutte le informazioni:

IAT Recoaro Terme

Informazione e Accoglienza Turistica Via Roma n. 17

presso Biblioteca e Teatro Comunale 36076 Recoaro Terme (VI)

Tel. +39 0445 75070

E-mail iat@comune.recoaroterme.vi.it

Fonte: Ufficio Stampa – Roberta Zago