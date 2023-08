Questura di Vicenza: rintracciato nuovamente in campo Marzo, A.G. emette O.C.C.

Viola ancora gli ordini del Questore e del Tribunale – Questura di Vicenza

Polizia arresta in Campo Marzo su ordine del Giudice pregiudicato straniero

La Polizia ha denunciato e nuovamente arrestato nell’arco di due giorni, e accompagnato in carcere, S.J., 27enne cittadino nigeriano, pluripregiudicato, senza fissa dimora, rifugiato politico.

Nel pomeriggio odierno,

dopo essere stato sorpreso per l’ennesima volta in Campo Marzo dalla Polizia, S.J. è stato condotto negli Uffici della Questura dove gli è stata notificata l’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere che sostituiva la misura del divieto di dimora.

S.J. nei giorni scorsi si era reso responsabile di reati di varia natura e gravità senza disdegnare di minacciare gli Agenti di Polizia e chiunque si trovasse sui suoi passi ed era stato inoltre segnalato da diversi cittadini per il pericolo sociale che rappresentava con il suo comportamento.

Al termine degli atti di Polizia, S.J. è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Questura di Vicenza Comunicato Stampa del 19 agosto 2023

Questure

In ognuno dei capoluoghi di provincia c’è una questura, il più conosciuto tra gli uffici territoriali della Polizia di Stato.

Al suo vertice si trova il questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza. Per saperne di più sul questore

Normalmente in una questura ci sono due Divisioni:

la Polizia anticrimine, di cui fa parte la Squadra Mobile

la Polizia amministrativa e sociale

Nonché cinque uffici direttivi:

l’Ufficio di gabinetto, l’Ufficio del personale, la Digos, l’Ufficio amministrativo-contabile e l’Ufficio sanitario.

La struttura interna varia comunque in base alla grandezza ed alla particolarità della città in cui si trova, infatti differenti modelli organizzativi rispondono all’esigenza di combattere forme di criminalità più complesse o radicate nel territorio.

In alcuni comuni e nei quartieri delle grandi città esistono i Commissariati, che dipendono dalle questure e ne riproducono in piccolo lo schema organizzativo interno. Sono diretti da personale appartenente al ruolo dei funzionari.

Da segnalare infine che sul territorio di competenza della questura possono essere presenti anche Posti di polizia, che si occupano principalmente di controllo del territorio e dell’accettazione delle denunce.

Fonte dal sito: https://www.poliziadistato.it/