Pallacanestro Vicenza: al via “l’operazione” serie B Nazionale

Fa un gran caldo, ma l’entusiasmo e la voglia di mettersi al lavoro hanno caratterizzato il raduno della pallacanestro Civitus Vicenza che agli ordini del confermato coach Manuel Cilio si è ritrovata al gran completo nel pomeriggio di giovedi 17 agosto al palasport di via Goldoni.

Vicenza arriva a questo nuovo campionato d’elite

parzialmente rinnovata rispetto a quella che a maggio nel play-in vinto con Lumezzane si è guadagnata sul parquet il diritto a partecipare al nuovo format generato dalla riforma dei campionati.

Sotto canestro i principali movimenti, dove sono partiti Bassi e Tomcic per fare spazio a Riva, giunto da Casale e Antonietti che proviene da Legnano. Novità anche nel ruolo di ala piccola, dove Terenzi , anche lui arrivato da Legnano, è subentrato a Ianuale.

Importante invece la conferma in blocco del reparto piccoli, (con l’eccezione di Petrucci), che recupera capitan Cernivani, al rientro dopo il grave infortunio rimediato a metà della scorsa stagione, mentre si registra l’inserimento del play classe 2005 Brescianini.

Questo il roster

Pallacanestro Vicenza – Dopo il primo allenamento di preparazione fisica e con la palla, Manuel Cilio dichiara:

“Dopo il grande risultato ottenuto la scorsa stagione con l’ammissione alla nuova serie B Nazionale, è stato facile accettare la proposta di conferma formulata dalla società.

Sono carico e consapevole del fatto che sarà una sfida difficile quella che andremo ad affrontare, vista la qualità delle avversarie, ma questo non fa altro che dare ancora più stimoli. pero che ci sia ancora tutto quel meraviglioso pubblico che ci ha sempre sostenuto con grande calore.”

Il direttore generale Renzo Stella ha affermato:

“Puntiamo a fare del gruppo la nostra risorsa. Vogliamo fare bene divertendoci e facendo divertire il pubblico. Ci aspettiamo molto entusiasmo e molta voglia di lavorare da parte dei nostri giocatori e lo staff.”

Dopo i primi giorni di allenamento la squadra si tufferà nella nutrita preseason settembrina infarcita di amichevoli, come sempre del resto.

Si parte il primo settembre sul parquet di casa di via Goldoni alle ore 18,00, per misurarsi con la quotata Gemini Mestre, dei molti ex. La prima gara ufficiale della stagione è in programma sabato 9 settembre alle ore 20,30 ad Ozzano Emilia, per il primo turno, ad eliminazione diretta, della Supercoppa di lega.

Ma il pensiero è già rivolto all’attesissimo debutto casalingo in campionato con Chieti.

La data da segnare sul calendario è quella del primo ottobre, per ricominciare a scrivere un nuovo capitolo di una bellissima avventura.

Riccardo Giuntini