Campo Marzo: arrestato nigeriano appena libero dopo altro arresto

Appena libero dopo l’arresto vìola i provvedimenti del Questore e del Giudice e torna in Campo Marzo con attrezzi da scasso.

Fermato e denunciato dalla Polizia

Nel corso degli servizi straordinari di controllo del territorio della decorsa notte, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura hanno individuato nella zona di Campo Marzo e denunciato all’Autorità Giudiziaria S. J., 27enne cittadino nigeriano.

Pluripregiudicato, senza fissa dimora, rifugiato politico e già arrestato due sere orsono sempre in Campo Marzo per possesso di un’ascia, di carte di credito e documenti rubati.

Intorno alle 21.30 gli Agenti notavano la presenza di un gruppetto di persone vociare e strattonarsi in modo confidenziale tra loro.

Alla vista della Polizia, tentavano di dileguarsi a piedi in diverse direzioni.

In quel frangente, però,

gli Agenti riuscivano a fermare e identificare compiutamente una donna di 23 anni che si accompagnava a S. J.

Costui ben conosciuto dalle Forze dell’ordine per i numerosi precedenti di Polizia.

Oltre che per diverse condanne per spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del Foglio di Via Obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Nei confronti di costui, oltre al Foglio di Via del Questore,

ieri in sede di convalida del precedente arresto, è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale il divieto di entrare nel Comune di Vicenza.

Per questi motivi, gli Agenti hanno provveduto ad accompagnarlo negli Uffici di Viale Mazzini per ulteriori accertamenti e per procedere alla denuncia nei suoi confronti per le violazioni dei summenzionati Provvedimenti.

Qui, sottoposto ad ispezione personale,

veniva trovato in possesso ingiustificato di una valigetta da artigiano, contenente attrezzi da lavoro adatti ad aprire o a sforzare serrature.

Valigetta della quale non sapeva giustificare il possesso e che, pertanto, venivano sottoposti a sequestro.

Per tale motivo S. J. veniva altresì denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.

Questura di Vicenza Comunicato Stampa del 19 agosto 2023

