Vicenza: libri di testo, domanda per la fornitura gratuita o semigratuita

Libri di testo per le scuole medie e superiori: dal 18 settembre la domanda per la fornitura gratuita o semigratuita

Va inviata online alla Regione del Veneto e successivamente al Comune entro il 20 ottobre

Dal 18 settembre sarà possibile inviare la domanda per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole medie e le superiori per l’anno scolastico 2023- 2024.

I requisiti

Si tratta di un contributo economico che la Regione del Veneto assegna alle famiglie con un ISEE fino a 15.748,78 euro. Famiglie i cui figli, residenti nel territorio regionale, sono iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado statali. Scuole paritarie, non paritarie o a scuole di formazione professionale accreditate o che si avvalgono dell’istruzione parentale.

La domanda può essere effettuata esclusivamente online fino al 20 ottobre, entro le ore 12, attraverso il sito della Regione al link: https://buonolibri.regione.veneto.it/BuonoLibri/servlet/AdapterHTTP?ACTION_NAME=HomePageAction&MESSAGE=DETAIL_SHOW&NAVIGATOR_RESET=TRUE

Utilizzando la propria identità digitale Spid (sistema pubblico d’identità digitale), Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi).

La domanda di contributo, salvata al termine della procedura, va trasmessa al Comune di Vicenza, entro le 12 del 20 ottobre, con i documenti indicati nella scheda “Libri di testo, fornitura gratuita o semigratuita per scuole secondarie di primo e secondo grado e scuole di formazione professionale accreditate – anno 2023/2024” al link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,174714 che contiene tutte le informazioni utili.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 18 agosto 2023