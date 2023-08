Ospedale San Bortolo: controlli all’interno del parcheggio

Pregiudicato sanzionato per uso di sostanze stupefacenti – Ospedale San Bortolo

Continuano i sistematici servizi di prevenzione

effettuati dalla Polizia di Stato all’interno del parcheggio dell’Ospedale “San Bortolo”, al fine di evitare la presenza di soggetti molesti intenti a chiedere l’elemosina in maniera insistente e fastidiosa agli utenti del Nosocomio cittadino.

Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti in zona a seguito di una richiesta da parte di un cittadino che stata assistendo ad una violenta lite tra due persone, in precedenza intente a chiedere soldi ai presenti.

Giunti sul posto, su indicazione del richiedente, gli Agenti di Polizia individuavano uno dei due protagonisti della lite, tale I.U., 39enne cittadino nigeriano, regolarmente presente sul territorio nazionale.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per essersi reso responsabile di vari reati contro la persona, il patrimonio e uso di sostanze stupefacenti, veniva condotto negli Uffici di Viale Mazzini per la compiuta identificazione poiché, in quel momento, privo di ogni tipo di documento di identificazione.

Il soggetto, comunque collaborativo,

nel momento in cui è giunto negli Uffici della Questura, ha consegnato due piccoli involucri contenenti della cocaina, dichiarando di farne uso personalmente.

Per tale motivo I.U. è stato sanzionato amministrativamente per uso di sostanza stupefacente e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo.

In considerazione di quanto emerso e dei gravi precedenti a suo carico, pertanto, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto nei confronti di I. U. l’avvio delle procedure finalizzate alla Revoca del Permesso di Soggiorno.

Questura di Vicenza Comunicato del 17 agosto 2023

