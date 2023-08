Cosa sono e come funzionano i wagering bonus online

Il gioco d’azzardo si è ormai digitalizzato quasi del tutto. Le regole dei diversi intrattenimenti sono rimaste le stesse, mentre è cresciuta la disponibilità di giochi online su piattaforme come casinomonkey.it, sulle quali valutare le caratteristiche dei differenti casinò online. Tra queste, spiccano i bonus disponibili in piattaforma, ognuno dei quali nella maggior parte dei casi si lega a un preciso wagering requirement.

Il sistema dei bonus online

La competizione tra casinò online si gioca su diversi fronti. La varietà di intrattenimenti proposti può fare la differenza, così come l’efficienza e la puntualità del servizio di assistenza ai clienti registrati. Oltre a questi due semplici esempi, si distingue la varietà e la ricchezza dei bonus offerti dalla casa dalle singole case da gioco digitali. Il sistema delle promozioni è infatti molto importante nelle valutazioni di un giocatore, e può fare la differenza nella scelta della piattaforma su cui giocare. Vale dunque la pena di approfondire il funzionamento di queste promozioni.

I bonus dei casinò online consistono spesso nel caricamento sul conto di gioco di una somma di denaro virtuale extra rispetto a quella effettivamente versata o depositata dal giocatore. Il chiaro intento di questa promozione è quello di stuzzicare il giocatore stesso e spingerlo a giocare di più, sfruttando il denaro extra per provare nuovi giochi o insistere su quelli già conosciuti. Un approccio superficiale al sistema dei bonus potrebbe però portare a credere che l’utente possa riscattare subito il denaro concessogli, maturando un guadagno immediato. In realtà, le cose non son così semplici, perché i bonus sono spesso collegati a dei precisi requisiti di scommessa.

Che cosa sono i requisiti di scommessa

Nessuno regala mai denaro, e i casinò online, malgrado la premessa sui bonus, non fanno eccezione. I wagering bonus online sono infatti vincolati a dei requisiti, che il giocatore deve rispettare per potersi appropriare del denaro virtuale extra caricato sul conto di gioco dal casinò. Nel caso dei giri gratuiti delle slot machine, questi dovranno essere utilizzati per un ammontare predefinito di volte, prima che le eventuali vincite possano essere riscosse dal giocatore. Questo vale anche per i bonus di deposito, che per essere riscattati richiedono di effettuare un numero preimpostato di scommesse di un certo valore: se non si soddisfano queste richieste, il denaro virtuale apparentemente regalato dal casinò verrà perso.

Emerge così chiaramente la necessità di studiare con attenzione le condizioni di scommessa e tempo di ogni singolo bonus. Il sistema delle promozioni però si sta ultimamente aggiornando, dando spazio crescente a dei bonus senza requisiti di scommessa. Queste offerte somigliano molto ai bonus tradizionali, con la sola differenza che possono essere riscattate subito dal giocatore, che non ha un wagering bonus da rispettare. I siti di scommesse e i casinò online stanno accogliendo sempre più queste nuove formule di promozione, che però sono bilanciate dalla loro ridotta entità. Infatti, poiché sembra quasi davvero che il casinò stia regalando soldi ai giocatori, molti utenti pensano di approfittarne: per questa ragione, la casa da gioco ha abbassato il valore massimo dei no wagering bonus online.

Come attivare i bonus online

Il campo delle promozioni attivabili su un casinò online è molto variegato. Oggi è praticamente impossibile trovare una sala da gioco che non usi questo meccanismo per distinguersi dalla concorrenza e attirare sempre più clienti. A questi, il casinò richiede soltanto di compiere alcune azioni e poi di giocare o scommettere come di consueto, per poter attivare il bonus desiderato. Indipendentemente dalla presenza o meno di requisiti di scommessa, le promozioni che si distinguono appartengono bene o male alle stesse categorie: bonus di benvenuto e bonus di deposito.

Bonus di benvenuto

Il bonus di benvenuto si attiva quando il casinò intende dare il benvenuto, per l’appunto, a un nuovo giocatore. Questi non deve fare altro che registrare il proprio profilo sulla piattaforma di gambling per poter accedere al bonus. Si distinguono in questi casi i bonus con deposito e senza deposito. Nel bonus di benvenuto con deposito, la promozione si attiva versando per la prima volta denaro sul conto di gioco. Nel secondo caso, non è necessario depositare denaro, ma l’entità del bonus sarà ridotta e i requisiti di scommessa saranno più alti.

Bonus di deposito o di ricarica

I bonus di deposito o di ricarica, al contrario, si basano su un moltiplicatore che, per definizione, moltiplica, fino a un tetto massimo differente da casinò a casinò, il valore della ricarica effettuata dal giocatore sul proprio conto di gioco. Anche in questo caso, i requisiti di scommessa prevedono un numero minimo di scommesse da effettuare con il denaro del bonus: se non si gioca la somma richiesta, questa e le eventuali vincite collegate non potranno essere riscattate dall’utente.

In realtà, il meccanismo dei bonus dei casinò online è oggi molto più ricco e articolato di quanto bonus di benvenuto e di deposito possano far credere. L’idea di spingere i giocatori a registrarsi su un sito piuttosto che un altro e giocare sempre di più ha portato i casinò a definire programmi di fedeltà e sistemi più sofisticati di premiazione dei giocatori. Spesso, inoltre, questi bonus si intrecciano, portando i giocatori ad approfittare di vantaggi crescenti man mano che si arricchisce la loro esperienza di gioco. Tuttavia, i nuovi utenti devono sempre dimostrare la giusta attenzione nei confronti dei requisiti di scommessa: ogni bonus ha il suo wagering requirement, e lasciarsi stordire da grandi cifre senza leggere le condizioni violerebbe i principi del gioco responsabile.