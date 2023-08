Bassano: finanziate le attività sportive giovanili per la stagione 2022/2023

La Giunta comunale di Bassano finanzia le attività sportive giovanili per la stagione 2022/2023

120.000 euro a favore delle società sportive con un settore giovanile al loro interno, che sostengono in particolare i ragazzi di Bassano del Grappa nati dopo il 31 dicembre 2006, e gli atleti disabili.

La cifra, stabilita dalla Giunta comunale con una delibera, è destinata al “Progetto di Attività Sportiva Giovanile – Stagione Sportiva 2022/2023” dedicato alle realtà bassanesi, o fuori Comune purché utilizzatrici di impianti sportivi cittadini e limitatamente sempre ad atleti iscritti residenti a Bassano del Grappa, che hanno in gestione gli impianti sportivi comunali con regolare convenzione o in possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato a breve.

Alle prime sono riservati, complessivamente, 65.000 euro; alle seconde, 55.000 euro.

“Lo sport – ricorda il Sindaco Elena Pavan –

riguarda più dimensioni della sfera personale, come la salute, l’educazione, la socialità, la qualità della vita ed è importante che fin da bambini si colga il valore dell’attività fisica.

Riteniamo fondamentale sostenere i settori giovanili delle società sportive, soprattutto per le fasce di età dove lo sport viene vissuto non tanto da punto di vista del risultato agonistico, ma come gioco e occasione di aggregazione.

La capacità di incontrarsi, integrarsi, conoscersi passa anche da queste attività, che si apprendono in ambito sportivo e si applicano nella vita”.

“Rispetto a quanto veniva stanziato negli anni passati abbiamo aumentato in maniera sensibile la cifra messa a disposizione – sottolinea il Sindaco di Bassano.

Perché premiare il grande sforzo e il lavoro delle società sportive significa investire nei cittadini di domani.

Lo sport, e lo dimostrano illustri esempi,

può essere un mezzo validissimo per la prevenzione delle dipendenze e quindi un possibile fattore di protezione rispetto a comportamenti a rischio dei bambini e dei giovani.

Allo stesso tempo è in grado di valorizzare le diverse capacità, le diverse motivazioni, le differenze di età e di sesso.

Non ultima, l’integrazione che avviene tra ragazzi e atleti diversamente abili. In questo caso, infatti, le attività presuppongono lo sviluppo di nuove capacità di comunicazione, mettendo in gioco la propria creatività e instaurando relazioni affettive e di condivisione degli obiettivi sportivi tra tutti i ragazzi permettendo loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che la diversità porta con sé”.

L’importo del contributo sarà determinato, tra le società sportive che faranno richiesta, in base al numero assoluto di giovani rientranti nei criteri di età e residenza anagrafica.

Tra i requisiti richiesti a chi presenterà la domanda, anche l’iscrizione all’Albo delle associazioni.

Bassano del Grappa, 18 agosto 2023

Fonte Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa