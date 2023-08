Sempre attivo lo sportello telefonico – Vicenza: sportello telefonico “A Vicenza non sei solo”

Assessore Tosetto: “Un aiuto per le persone fragili in questi giorni estivi di grande caldo”. Già 366 le chiamate da giugno

Arpav segnala l’arrivo di una nuova ondata di caldo che porterà temperature elevate con valori superiori alla media, in particolare nel fine settimana.

Anziani e persone sole in difficoltà

possono avere un supporto e informazioni utili, compresa l’indicazione dei centri civici dotati di climatizzazione, contattando lo sportello telefonico del Comune di Vicenza “A Vicenza non sei solo” al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

“Lo sportello che abbiamo attivato da qualche tempo –

ricorda l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – ha lo scopo di non lasciare solo nessuno, in particolare in momenti dell’anno particolari come questo estivo, quando gli anziani spesso rimangono a casa mentre i parenti lasciano la città per andare in vacanza.

Tra l’altro le temperature elevate previste per i prossimi giorni possono creare un notevole disagio per coloro che sono privi di condizionatore nell’abitazione.

Allo sportello “A Vicenza non sei solo”

è attivo rispondono operatori qualificati, pronti all’ascolto delle necessità delle persone e che forniscono informazioni, supporto e indicazioni utili tra cui ricordare anche che nei centri di aggregazione per gli anziani sono presenti alcuni ambienti climatizzati dove trovare ristoro dal caldo e trascorrere dei momenti di socialità”.

Gli interventi previsti sono

la compagnia telefonica

l’aiuto per il primo accesso ai servizi sociali per il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale,

l’accesso a misure di aiuto una tantum, come bonus o contributi,

informazioni sui servizi sociali e sanitari per le persone anziane o particolarmente fragili

tutela dei soggetti più fragili (anziani soli e adulti in difficoltà) nel periodo estivo o in caso di situazioni di emergenza.

Da giugno ad oggi, 17 agosto, lo sportello ha ricevuto 366 chiamate. Le richieste sono relative soprattutto alle informazioni sul reddito di cittadinanza e sulla carta solidale acquisti, a richieste di compagnia e di trasporto.

Per informazioni consulta la scheda