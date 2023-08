Smart working: nonostante il calo clamoroso, in Italia c’è ancora chi lavora a distanza

Lo smart working è arrivato come un fulmine a ciel sereno, e pare che si stia defilando altrettanto rapidamente. Durante la pandemia è stato un prezioso salvagente per le aziende e per i lavoratori italiani, ma oggi non è più indispensabile. A dire il vero lo sarebbe per la crescita del Paese in termini di digitalizzazione, ma i dati non mentono: lo smart working è in clamoroso calo, anche se ci sono comunque numerosi professionisti che continuano a lavorare da casa. Vediamo dunque di analizzare i dati di settore, e di capire come ottimizzare il lavoro da remoto.

I dati sullo smart working in Italia

Come anticipato poco sopra, lo smart working sta affrontando una crisi senza precedenti, con un netto calo in termini di numeri. Come sempre, i dati non mentono: secondo le ultime rilevazioni ufficiali, nella Penisola soltanto il 14,9% degli occupati lavora da casa, su una percentuale che invece potrebbe tranquillamente raggiungere il 40%. La marcia indietro è stata innestata dalle aziende stesse, che ancora oggi faticano nel comprendere l’importanza della rivoluzione digitale, sia per le performance che per il risparmio dei costi. Non dipende dunque dalla mansione in sé, considerando che durante il lockdown abbiamo avuto la prova dell’efficacia di questa modalità.

Consigli per ottimizzare il lavoro da casa

Riuscire a ottenere il meglio dallo smart working richiede un po’ di pianificazione e organizzazione. Per prima cosa, è importante puntare sulla qualità degli strumenti che vengono utilizzati a casa, a partire dalla connessione Internet. Il lavoro in remoto richiede infatti una soluzione che sia performante, ma al tempo stesso non eccessivamente costosa, per non gravare troppo sulle spese domestiche. Il consiglio è di effettuare il confronto delle migliori offerte ADSL, magari usando un comparatore online, per trovare l’occasione giusta per le proprie esigenze di smart worker.

Non solo connessione, perché tutto passa anche dall’organizzazione del proprio spazio di lavoro. Non a caso, è essenziale allestire la propria postazione da smart working in un luogo tranquillo, ordinato e ben illuminato, per poter lavorare con la massima concentrazione. Inoltre, è importante che la soluzione scelta sia isolata dai rumori provenienti dall’esterno, come nel caso del traffico cittadino, e dal caos della vita quotidiana familiare.

Anche se a molti sembrerà strano, conviene sempre vestirsi come se si dovesse andare a lavoro, anche se si resta a casa. Questa abitudine può aiutare ad “indossare” una mentalità giusta, favorendo così la produttività ed evitando anche le pessime figure quando si entra in una videoconferenza. Poi, è importante mantenere certe routine, ad esempio per quel che riguarda gli orari, le pause e l’attività sportiva, fondamentale quando si passano molte ore al PC.

E dato che lavorare da casa richiede anche la collaborazione dei familiari, è bene stabilire con loro delle regole, soprattutto se ci sono dei bambini. Quando si lavora, si lavora, e dunque i bimbi non devono disturbare il papà o la mamma. Infine, è opportuno mantenere i contatti con i colleghi di lavoro, per continuare a sentirsi parte integrante del team.