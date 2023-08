Recoaro Terme: la festa dei “Gnochi con la Fioreta”

A Recoaro Terme, negli ultimi due weekend di agosto, dal 18 al 20 e dal 25 al 27, torna la grande FESTA DEI GNOCHI CON LA FIORETA, un evento nel quale scoprire ed assaporare il gustoso piatto tipico locale in un’atmosfera conviviale e gioiosa.

FESTA DEI GNOCHI CON LA FIORETA

Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 agosto – RECOARO TERME (VI)

Alla scoperta delle Piccole Dolomiti e Recoaro Terme

L’iniziativa si terrà nella nuova, più ampia location di Piazzale delle Scuole (via Maestro Ermenegildo Pozza).

Durante la manifestazione malgari e ristoratori racconteranno la storia e la creazione di questo piatto tradizionale legato alla cucina “povera” ma energetico e genuino, dall’affioramento della Fioreta alla sua preparazione, attraverso pochi e semplici ingredienti locali.

E’ un’iniziativa del Comune di Recoaro Terme, organizzata da Mark Co. & Co., in collaborazione con la Pro Loco.

L’inaugurazione si terrà Venerdì 18 agosto alle ore 17

Piazzale delle Scuole

via Maestro Ermenegildo Pozza

con la straordinaria sfilata dei figuranti dell’Associazione Ciamar Marso

Saranno moltissimi gli eventi collaterali legati alle iniziative principali della manifestazione. Al momento inaugurale parteciperanno personalità della scena politica locale, regionale e nazionale, proprio a rafforzare l’importanza di questo evento, partendo dalla storia e dalle tradizioni.

Programma completo dell’evento su: festadeignochiconlafioreta.it – info: 349 6900875

