Malo: marciapiedi in sicurezza, approvato il progetto

La giunta comunale di Malo ha approvato il progetto esecutivo finalizzato al miglioramento dei marciapiedi nell’ottica di una maggiore sicurezza stradale.

Il piano 2023,

che prevede un investimento di 111 mila euro, partecipa ad un bando regionale specifico per il finanziamento in conto capitale degli interventi, che riguardano il centro storico e le frazioni di San Tomio, Case e Molina.

Nello specifico saranno interessati agli interventi migliorativi i marciapiedi delle vie Marano, Milano, Trento, Bologna e San Giovanni in centro.

Case e Ugo Foscolo a Case, San Tomio e Divisione Julia a San Tomio, Luigi Dalla Fiore e Colleoni a Molina.

A seguito di verifica da parte di tecnici comunali, saranno riqualificate le pavimentazioni degradate, alcune delle quali segnalate dai cittadini stessi.

Malo, 17 agosto 2023

Fonte Comune di Malo

Frazioni e contrade

Il Comune di Malo comprende le frazioni di Case, Molina e San Tomio, oltre alle contrade:

Borgo Redentore, Canova, Colombaretta, Fondo Muri, Lapi, Marchiori, Martinè, Pisa, Santa Maria Celeste, Tirondolo di Mezzo, Tirondolo di Sotto, Vallugana Alta, Vallugana Bassa, Vergan, Visan-Busati, Volpare.

Altre località:

Montècio, monte nei pressi del capoluogo, popolare per il fatto che le persone di ogni età qui fanno lunghe corse e passeggiate.

A proposito di questo monte esiste un’antica leggenda: si racconta che, quando Dio finì di creare il mondo, gli restò un pezzo di terra che non sapeva dove mettere; quindi lo mise in corrispondenza di quella zona e nel corso dei secoli diventò un piccolo monte.

La sua storia parte da lontano.

Conosciuto dai latini come Monticulus o Monticlus, il monticello, ospitava fin al quattrocento una zona boscosa d’altura che si estendeva compatta a nord-ovest fino alle sponde del torrente Livergon e oltre sulle pendici del Monte di Malo. Vi dominava una foresta di roveri, lecci, frassini, castagni con radure a macchia di noccioli e ontani.

Dagli inizi del Cinquecento viene denominato il Montecio e diventa luogo di contrasto tra due concezioni opposto di uso del territorio. La famiglia Muzani di Capovilla vi sistema alcune terrazze per olivi presso le falde sud-ovest dell’altura e vi costruisce una torretta-roccolo. Per anni i maladensi faranno causa alla famiglia per avere un uso libero del monticello per la caccia, pesca, legnatico e raccolta. Testimonianza di queste liti sono raccolte numerose nell’archivio storico del Comune e nell’archivio di stato.

Le aree intorno al Montecio già nel 1668 risultano quasi completamente di proprietà dei Muzan che oltre agli olivi piantano alberi da frutto, viti e castagni.

Nel 1700 si aggiungono una quagliara, piscine e canali per irrigazione con le acque deviate dal Livergon e allevamento di pesci. Sempre in quel secolo si costruirà la “mura dal conte” che, da ogni lato, circonderà l’area del Montecio e di altri 75 campi vicentini. Si crea così l’area recintata più grande di tutto il paese.

Malo – fonte Wikipedia